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Sephora Yeni Kartını Tanıttı

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Etkinlik

Sephora Yeni Kartını Tanıttı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Güzellik tutkunu ünlü isimleri buluşturan bir davetle Sephora, yeni kartının tanıtımını yaptı. Davetliler, düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Markanın yeni kartının lansman davetine katılan misafirler tanıtımın yanı sıra yeni sezonu keşfetme fırsatı yakaladı. Cemiyet hayatını ve güzellik tutkunlarını buluşturan organizasyonda gold temasıyla uygulanan makyaj stilleri, deneyim alanları ve global markaların dikkat çekici stantları katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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