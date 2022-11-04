Sephora Yeni Kartını Tanıttı
Güzellik tutkunu ünlü isimleri buluşturan bir davetle Sephora, yeni kartının tanıtımını yaptı. Davetliler, düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.
Markanın yeni kartının lansman davetine katılan misafirler tanıtımın yanı sıra yeni sezonu keşfetme fırsatı yakaladı. Cemiyet hayatını ve güzellik tutkunlarını buluşturan organizasyonda gold temasıyla uygulanan makyaj stilleri, deneyim alanları ve global markaların dikkat çekici stantları katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.
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