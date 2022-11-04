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Pandora ile Şehre Dönüş

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Seda Çavuşoğlu
Etkinlik

Pandora ile Şehre Dönüş

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Birbirinden şık mücevherleriyle kullanıcıları büyüleyen Pandora’nın zarafeti, MAG PR Solutions ev sahipliğinde gerçekleşen bir davetle başkent cemiyetinin önde gelen isimlerini buluşturdu.

Panora AVM’de bulunan Pandora mağazasındaki davete yoğun ilgi gösteren iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri; markanın birbirinden zarif koleksiyonlarını inceleyip alışveriş yapma fırsatı elde etti. Etkinlikte alışverişin tadını çıkaran konuklara, Pandora’nın, misafirlerine özel olarak hazırladığı paketler hediye edildi.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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