Pandora ile Şehre Dönüş
Birbirinden şık mücevherleriyle kullanıcıları büyüleyen Pandora’nın zarafeti, MAG PR Solutions ev sahipliğinde gerçekleşen bir davetle başkent cemiyetinin önde gelen isimlerini buluşturdu.
Panora AVM’de bulunan Pandora mağazasındaki davete yoğun ilgi gösteren iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri; markanın birbirinden zarif koleksiyonlarını inceleyip alışveriş yapma fırsatı elde etti. Etkinlikte alışverişin tadını çıkaran konuklara, Pandora’nın, misafirlerine özel olarak hazırladığı paketler hediye edildi.
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