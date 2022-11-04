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Kullanılabilir Eserler

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OZAN EKŞİ, ÇETİN PİRECİ
Etkinlik

Kullanılabilir Eserler

yazan:
14
Okuma süresi 1 dakika

Sanat eserlerini tasarımlarla harmanlayarak, aradaki sınırları kaldıran “Kullanılabilir Sanat” sergisi, Artgalerim Karaköy’de kapılarını açtı.

On iki sanatçının eserinden oluşan “Kullanılabilir Sanat” sergisi, Artgalerim ve Box&Boxes iş birliği ile açılarak sanatseverlerle buluştu. Çağdaş tasarım anlayışıyla sanat eserlerini birleştirerek yeni jenerasyon bir bakış açısını ortaya koyan eserlerin yer aldığı sergiye tasarımcılar, iş insanları ve birçok davetli katıldı. Sanatın zanaat ile buluştuğu zarif tasarımlar katılımcılar tarafından oldukça ilgi gördü.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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