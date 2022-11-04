Kullanılabilir Eserler
Sanat eserlerini tasarımlarla harmanlayarak, aradaki sınırları kaldıran “Kullanılabilir Sanat” sergisi, Artgalerim Karaköy’de kapılarını açtı.
On iki sanatçının eserinden oluşan “Kullanılabilir Sanat” sergisi, Artgalerim ve Box&Boxes iş birliği ile açılarak sanatseverlerle buluştu. Çağdaş tasarım anlayışıyla sanat eserlerini birleştirerek yeni jenerasyon bir bakış açısını ortaya koyan eserlerin yer aldığı sergiye tasarımcılar, iş insanları ve birçok davetli katıldı. Sanatın zanaat ile buluştuğu zarif tasarımlar katılımcılar tarafından oldukça ilgi gördü.
Yorum Bırakın