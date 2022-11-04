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Divan Ankara’da Unutulmaz Bir Davet

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TUĞÇE BAKKAL
Etkinlik

Divan Ankara’da Unutulmaz Bir Davet

yazan:
20
Okuma süresi 1 dakika

Çankaya’da yepyeni bir deneyimi misafirleri ile buluşturan Divan Ankara, çok özel bir davetle misafirlerine otelini tanıttı. Etkinliğe iş ve bürokrasinin tanınınmış isimleri katılırken, çok sayıda üst düzey yönetici ve cemiyet hayatının sevilen simaları yoğun ilgi gösterdi.

Otel Müdürü Boğaçhan Çakın’ın konuşmasıyla başlayan organizasyonda geleneksel Japon mutfağının özel lezzetlerinin bulunduğu Maromi by Divan, Divan Pub, D-bar ve Divan Wellness tanıtımı yapıldı. Görsel sunum ve ışıklandırmalarıyla tam not alan gecede deneyimli Divan şeflerinin birbirinden lezzetli ikramlarını tatma imkânı bulan konuklar; Masadaiko İstanbul davul show, saksafon performansı eşliğinde DJ ve Erol Evgin’in sahnesiyle unutulmaz anlar yaşadı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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