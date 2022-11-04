Divan Ankara’da Unutulmaz Bir Davet

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Çankaya’da yepyeni bir deneyimi misafirleri ile buluşturan Divan Ankara, çok özel bir davetle misafirlerine otelini tanıttı. Etkinliğe iş ve bürokrasinin tanınınmış isimleri katılırken, çok sayıda üst düzey yönetici ve cemiyet hayatının sevilen simaları yoğun ilgi gösterdi.

Otel Müdürü Boğaçhan Çakın’ın konuşmasıyla başlayan organizasyonda geleneksel Japon mutfağının özel lezzetlerinin bulunduğu Maromi by Divan, Divan Pub, D-bar ve Divan Wellness tanıtımı yapıldı. Görsel sunum ve ışıklandırmalarıyla tam not alan gecede deneyimli Divan şeflerinin birbirinden lezzetli ikramlarını tatma imkânı bulan konuklar; Masadaiko İstanbul davul show, saksafon performansı eşliğinde DJ ve Erol Evgin’in sahnesiyle unutulmaz anlar yaşadı.