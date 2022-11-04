Cosentino’dan İki Yeni Seri
Eylül ayı itibarıyla dünya lansmanına başladıkları serileri için Türkiye genelinde davetler veren Cosentino, Ankara HiltonSA’da; tasarımcı, mimar, iç mimar ve uygulayıcı çözüm ortaklarına etkileyici bir organizasyonla yeni ürünlerini sundu.
Cosentino’nun dünya trendlerini belirleyen; ödüllü uluslararası tasarımcı Nina Magon ve Cosentino ürün geliştirme ekibinin iş birliğiyle hayat bulan “Onirika” serisi ile zengin renklere ve derin dokulara sahip yüzey özellikleriyle zanaatkârların yüzyıllar boyunca mükemmelleştirdiği stucco tekniğine Dekton ile teknolojik bir yorum katan Kraftizen serisinin tanıtımı Ankara Bölge Müdürü Mimar Seda Pişkin Ezer ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Yorum Bırakın