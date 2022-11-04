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Cosentino’dan İki Yeni Seri

cosentinodan-iki-yeni-seri
AYŞENUR ÇELİK-ONUR ZÖNDÜR-CEYDA SU YÜCE
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SEDA PİŞKİN EZER
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HİCRAN TORPİL
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HAKAN FİDAN
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Etkinlik

Cosentino’dan İki Yeni Seri

yazan:
20
Okuma süresi 1 dakika

Eylül ayı itibarıyla dünya lansmanına başladıkları serileri için Türkiye genelinde davetler veren Cosentino, Ankara HiltonSA’da; tasarımcı, mimar, iç mimar ve uygulayıcı çözüm ortaklarına etkileyici bir organizasyonla yeni ürünlerini sundu.

Cosentino’nun dünya trendlerini belirleyen; ödüllü uluslararası tasarımcı Nina Magon ve Cosentino ürün geliştirme ekibinin iş birliğiyle hayat bulan “Onirika” serisi ile zengin renklere ve derin dokulara sahip yüzey özellikleriyle zanaatkârların yüzyıllar boyunca mükemmelleştirdiği stucco tekniğine Dekton ile teknolojik bir yorum katan Kraftizen serisinin tanıtımı Ankara Bölge Müdürü Mimar Seda Pişkin Ezer ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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