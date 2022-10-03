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Çırağan Sarayı Işıltı Saçtı

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Etkinlik, Moda

Çırağan Sarayı Işıltı Saçtı

yazan:
17
Okuma süresi 1 dakika

Cengiz Aktürk’ün İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunun defilesi, ünlü tasarımcı Cihan Nacar direktörlüğünde Çırağan Sarayı’ndaki görkemli bir organizasyon ile gerçekleştirildi. Koleksiyon parçalarını, podyumda birbirinden ünlü modeller taşıdı.

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonu, Çırağan Sarayı’ndaki muhteşem bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen defilede tanıtıldı. Podyumda yer alan dev pırlantalar arasında ışıldayan koleksiyon parçalarını birbirinden ünlü modeller taşıdı. Açılışı Tülin Şahin ile yapılan defilede kapanış, Çağla Şikel ile gerçekleştirildi. İletişim danışmanı Niran Hürel Herder’ın ev sahipliğindeki defileye sanat ve cemiyet hayatından pek çok konuk katılım gösterdi.

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Yazar Hakkında /

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