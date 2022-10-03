Birce Akalay ile Göz Alıcı Lansman

Okuma süresi 1 dakika

Dermatoloji alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Neutrogena’nın yeni cilt bakımı serisi, markanın yüzü olan Birce Akalay ile göz alıcı bir lansmanda tanıtıldı. Niran Hürel Herder ev sahipliğindeki etkinliğe iş ve cemiyet hayatından tanınmış isimler, influencer’lar ve ünlü sanatçılar katıldı.

Cilt sağlığı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Neutrogena, yeni serisini İstanbul’da gerçekleşen bir lansman etkinliğinde tanıttı. Markanın yüzü Birce Akalay’ın konuşmasıyla başlayan organizasyon; reklam filmi ve backstage videosu gösterimleriyle devam etti. Gerçekleştirilen lansmanda davetliler canlı müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşarken, markanın yeni ürünlerini de inceleme fırsatı buldu.