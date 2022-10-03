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Birce Akalay ile Göz Alıcı Lansman

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Etkinlik

Birce Akalay ile Göz Alıcı Lansman

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Dermatoloji alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Neutrogena’nın yeni cilt bakımı serisi, markanın yüzü olan Birce Akalay ile göz alıcı bir lansmanda tanıtıldı. Niran Hürel Herder ev sahipliğindeki etkinliğe iş ve cemiyet hayatından tanınmış isimler, influencer’lar ve ünlü sanatçılar katıldı.

Cilt sağlığı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Neutrogena, yeni serisini İstanbul’da gerçekleşen bir lansman etkinliğinde tanıttı. Markanın yüzü Birce Akalay’ın konuşmasıyla başlayan organizasyon; reklam filmi ve backstage videosu gösterimleriyle devam etti. Gerçekleştirilen lansmanda davetliler canlı müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşarken, markanın yeni ürünlerini de inceleme fırsatı buldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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