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Biz Canavarız Müzikali PSM’de Sahnelendi

Didem Baylan
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Neslihan-Ali Tanış
Clara-Aydan Özdoğan
Müslüm-Suzan-Ata-Alara Özdoğan
İrem-Efe Ulusoy
Davet, Sanat, Tiyatro

Biz Canavarız Müzikali PSM’de Sahnelendi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Müzik, dans ve tiyatroyu tek çatı altında buluşturan “Biz Canavarız Çocuk Müzikali” Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yer alan Panora Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Gösteriye iş ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Didem Baylan tarafından 2013 yılında New York Çocuk Müzikali Festivali birincisi olan ve yurt dışında birçok kez sahnelenen “We are Monsters” oyununun senaryosundan uyarlanan müzikal, tamamen çocuklardan oluşan kadrosuyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Müzikalin ana fikrini ise farklılıklara rağmen birlikte huzur içinde ve çevre bilinciyle yaşamak oluşturuyor.

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Yazar Hakkında /

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