Püf Noktalarıyla Tüm Kış Hazırlıkları
Yaz döneminin sonuna yaklaşırken, kış aylarına lezzetli hazırlıklar yapmanın tam zamanı. İşte sofranızı kış boyunca zenginleştirecek bazı kış hazırlıkları ve bunları yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları:
Domates Sosu
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- Yazın taze domateslerin tadını kışın da çıkarmak istiyorsanız, kışlık domates sosu hazırlamak ilk adımınız olmalı.
- Domatesleri iri doğrayın ve tuz ekleyerek, tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde bekletin.
- Daha sonra kısık ateşteki ocağa alın, sık sık karıştırarak içine karabiber, sarımsak ve az miktar kekik ekleyerek sosu hazırlayın.
- İyice piştikten sonra blender ile püre haline getirip, kavanozlara dökün ve zeytinyağı ekleyerek kavanozu ters çevirip saklayın.
Domates Salçası
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- Ev yapımı salça için, domatesleri doğrayın ve bir miktar kaya tuzu ile üç ila dört gün bekletin, ardından suyunu süzün.
- Kabuk ve çekirdeklerden oluşan posayı ayırın ve suyu tülbent ile süzün.
- Posayı zeytinyağı ve tuz ile karıştırarak güneşte veya fırında (100 derece) kurutun.
- Sonrasında kavanozlara koyun.
Biber Turşusu
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- Turşu tutkunları için kaçınılmaz bir seçenek olan biber turşusu için önce biberlerin orta kısımlarını bıçakla delin.
- Turşuyu kuracağınız kavanozun içine biberleri, bir miktar nohutu ve sarımsağı ekleyin.
- Üzerine, başka bir kapta hazırlayacağınız sıcak su ve tuz karışımını, soğumadan turşu kavanozunun içine dökün, bir miktar maydanoz ekleyin, kapağını kapatın. Güneş ışığından uzak bir yerde 7 gün bekletin.
Salatalık Turşusu
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- Kornişon salatalıkları, maydanozu ve dereotunu temizleyerek kurulayın.
- Kırmızı biberleri ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini temizleyin ve irice doğrayın.
- Kaynattığınız su ılıdıktan sonra içine sirke, kaya tuzu ve limon suyu ekleyin.
- Altına bir miktar nohut koyduğunuz turşu kavanozlarının içine salatalıkları dizin ve 2 diş sarımsak, kuru soğan, kırmızı biber ile dereotunu aralarına ekleyin.
- En üste, kalan sarımsak, defne yaprağını ve maydanozu da ilave ederek ılık su karışımını kavanoza dökün ve kapağını kapatarak kavanozu ters çevirin.
- Güneşsiz bir ortamda 2 hafta beklettiğiniz turşunuzu tüketmeye başlayabilirsiniz.
İncir Reçeli
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- İncirlerin kabuklarını soyarak bir miktar haşlayın ve fazla suyu süzerek incirleri tek tek sıkın; ardından tencereye koyarak karanfil ekleyin.
- Toz şeker ilave ettikten sonra 4 saat bekletin ve içine bir miktar su ekleyerek kısık ateşte pişirin.
- Reçel kıvam almaya başladığında limon suyu ekleyin ve 10 dakika daha pişirerek reçel soğuyunca kavanozlara alın.
Tarhana
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- Kış mevsiminin vazgeçilmez çorbalarından tarhana için; domates, kırmızı biber ve soğanı doğrayın, maydanoz ve naneleri kurulayın.
- Tencereye; haşlanmış nohut, soğan, domates, kırmızı biber ve bir miktar suyu ekleyerek pişirin.
- Püre kıvamı alınca ocaktan alarak ılımasını bekleyin ve ince ince kıydığınız yeşilliklerle azar azar un ekleyerek hamur kıvamını elde edin.
- Hamuru oda sıcaklığında 3 ila 4 gün bekletin ve her gün 3 kez hamuru yoğurun.
- Hamuru kurutun ve ardından öğütün. Sonra tekrar kurutarak kavanozlara koyun.
Erişte
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- Unu eleyerek ortasına yumurtaları kırın ve karıştırın.
- İçerisine tuz ve zeytinyağı ekleyerek hamuru beze haline getirin ve nemli bir bezle örterek 30 dakika bekletin.
- Hamuru açın ve un ekleyerek kesin, sonrasında kurutun. Kesme erişte uzun süre dayanıklı olsun istiyorsanız, hava almayacak şekilde saklayın.
Konserve Menemen
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- Yaz sebzeleriyle kışın menemen yapmak için domates ve biberleri doğrayın.
- Tencereye yağ ekleyerek biberleri kavurun ve domatesleri ekleyip kapağını kapatarak kaynatın, ardından tuz ilave edin.
- Suyunu çekmesi için, kapağı açarak kaynatmaya devam edin ve sonrasında ılımadan kavanozlara koyarak kapağı kapatın.
- Kavanozları ters çevirerek oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Hava almaması için, yeni cam kavanoz kapağı kullanmayı unutmayın.
Patlıcan
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- Alacalı soyduğunuz patlıcanları küp küp doğrayarak tuzlu suda bekletin.
- Küp küp doğradığınız biberleri yağ ile tencerede kavurun ve ardından domates rendelerini ekleyin.
- Suyunu sıktığınız patlıcanları da tencereye ilave ederek bir süre kavurun.
- Kışlık patlıcanların üzerine tuzu en son ekleyin ve soğuyunca buzluğa kaldırabilirsiniz.
Kışın sofranızı zenginleştirecek bu pratik tariflerle, yazın tazeliğini kış boyunca yaşayabilirsiniz. Tariflerin detaylarını www.yemek.com adresinde bulabilirsiniz.
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