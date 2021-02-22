Aşı Pasaportu
Salgınla mücadelede aşı kullanımına başlanmasıyla yakın gelecekte uluslararası seyahatlerde aşı pasaportu istenmesi dünya gündemine girdi.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ‘küresel acil durumun’ devamı ve uluslararası seyahatler için ‘aşı pasaportu şartı’ getirilmemesi ve yolculara ayrımcılık yapılmaması tavsiyesinde bulunsada aşı pasaportu konusu ile ilgili Kuzey Avrupa başta olmak üzere birçok ülke çeşitli adımlar ve projeler ortaya koydu. Uluslararası birkaç havayolu firması da yolcuların aşı olduklarına veya Covid-19 testi yaptırdıklarına dair bir belge sağlamak için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından geliştirilen dijital seyahat kartını kullanmaya başlayacağını duyurdu.
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