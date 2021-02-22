En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik video gala odul-toreni decotrend konser kapak-konusu balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Aşı Pasaportu

Genel, Sağlık

Aşı Pasaportu

yazan:
113
Okuma süresi 1 dakika

Salgınla mücadelede aşı kullanımına başlanmasıyla yakın gelecekte uluslararası seyahatlerde aşı pasaportu istenmesi dünya gündemine girdi.

 

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ‘küresel acil durumun’ devamı ve uluslararası seyahatler için ‘aşı pasaportu şartı’ getirilmemesi ve yolculara ayrımcılık yapılmaması tavsiyesinde bulunsada aşı pasaportu konusu ile ilgili Kuzey Avrupa başta olmak üzere birçok ülke çeşitli adımlar ve projeler ortaya koydu. Uluslararası birkaç havayolu firması da yolcuların aşı olduklarına veya Covid-19 testi yaptırdıklarına dair bir belge sağlamak için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından geliştirilen dijital seyahat kartını kullanmaya başlayacağını duyurdu.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Etkinlik, Genel, Sanat

Geçtiğimiz aylarda hayata veda eden Huysuz Virjin sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Armağan Çağlayan’ın film

Genel

Her ay olduğu gibi Ekim ayının da yeniay ve dolunay döngülerini, Retrolarını ve ay içindeki gezegen açılarını

Genel

Yazan: Ozan Ekşi Günümüz yaşam alanlarının, özellikle de banyoların geçirdiği evrime bakacak olursak, hayatımızı ne kadar yoğun yaşadığımızı

%d blogcu bunu beğendi: