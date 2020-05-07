Zeynep Zor ile Anneler Günü

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İç Mimar, Yazar ve Sosyal Medya Fenomeni Zeynep Zor’un hayatı, anne olunca durulmak bir yana eskisinden daha renkli ve hareketli bir hale gelmiş.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

9 aylık sabırla başlayan, son nefesi verinceye dek süren sonsuz sevgi ve merhamettir annelik.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Aslında beklediğim değil, beklemediğim şekilde hayatım değişime uğradı. Çocuk olunca eve kapanırım, belki daha az seyahat edebilirim, fazla sosyalleşemem diye düşünürken; Aslan çok uyumlu bir çocuk oldu ve biz eskisinden daha çok gezer olduk. Tabi ailecek…

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Teknoloji çağında yaşadıkları için tüm bilgilere, gelişmelere ve dünya çapında ne olup bittiğine kolayca erişim sağlayabiliyorlar. Ebeveynler olarak teknolojiyi iyi yönde kullanmalarını sağlayabilirsek çok büyük avantajlar elde ettirebileceğimizi düşünüyorum.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi var mı?

Eşim fanatik Galatasaraylı ama aslında annem bir gün Alkan’a (eşime) yanlışlıkla Aslan diye seslenince bir an dönüp birbirimize baktık. Hamileydim ve neden olmasın dedik.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine mi bırakacaksınız?

Kesinlikle düşünmüyorum. Eğitimini en iyi şekilde alması için elimden geleni yapacağım, fakat yürüdüğü bu zorlu hayat yolunda kararlarını kendisinin vermesi tercihimdir.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Saklambaç oynamak, hırsız-polis kovalamacası ve mutfakta hamur yoğurmak.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

“Kendi iç huzurun için hayatından sana iyi gelmeyen her şeyi ve herkesi çıkar. Huzurlu ve mutlu bir anne ol ki çocuğun da öyle büyüsün.”

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Eğer bu işi yaparken mutlu olacaksa, benim gibi, tabii ki çok isterim.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?

Evde çok mutluyuz. Birlikte geçirdiğimiz her anın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Boyama, kukla oyunları, görsel zeka gelişimi için tavsiye edilen kitap okumaları, oyun hamuru ve dans; neredeyse her gün yaptığımız aktiviteler arasında.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Anne olmak sabır ve fedakarlık işidir. Çocuğunuza kızsanız bile bağırmadan sakince yaklaşın ve ona sonsuz sevginizi hissettirin. Özellikle bu zor günlerde onların da psikolojileri için sakin ve huzurlu kalarak güvende hissetmelerini sağlayın.