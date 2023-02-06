Zeynep-Alkan Zor

Okuma süresi 2 dakika

Sosyal medyadaki başarısının yanında, kendi kurduğu kozmetik markası Caelum ile de adından söz ettiren Zeynep Zor, eşiyle tanışma hikâyesini ve Sevgililer Günü planını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Biz aslında aynı üniversiteden mezunuz. Benim fakülteye giriş yaptığım sene Alkan mezun olmuştu. Okulda denk gelemedik ama yıllar sonra Bağdat Caddesi’nde birbirimizi görüp uzun uzun bakıştık. Sonra da ortak arkadaşlar vesilesi ile konuşmaya başladık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Bence aşk tutkudur. Heyecandır. Heyecanı hep yüksek tutup tutkuyla sevmektir.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Aslan doğduktan sonraki ilk Sevgililer Günü’nde yurt dışına gitmiştik. Kaldığımız otel İtalyan Alplerindeydi ve çok romantikti. Otelin spasını benim için kapatıp güllerle süslemişti. Aslan da bize eşlik etti, çok keyif almıştık.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Her ne kadar sevgilisi olmayanlar için gereksiz bir günmüş gibi düşünülse de bence ufak ve anlamlı hediyelerle şımartılacağımız, keyifli vakit geçirmek için yoğun hayat temposuna bir gün de olsa ara verip birbirimizi hatırlayacağımız güzel bir gün.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Belki klişe olacak ama en romantiği balayımızdı. Bora Bora’ya gitmiştik. Öncesinde Amerika’da Los Angeles ve Las Vegas’ta kalmıştık. Hem romantik hem çok eğlenceliydi.

14 Şubat için planınız nedir?

Artık genelde sadece akşam yemeğine çıkıyoruz. Çocuktan önce ve sonra biraz değişiklikler oluyor tabii. Aslan’la da vakit geçirmeyi seviyoruz. Bana kalpli resimler çiziyor!

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Ben daha çok, gideceğim mekâna göre giyinmeyi tercih ediyorum. Özel bir randevu, şık bir yerde olacaksa mini elbise, topuklu ayakkabı ve ceket tercih ederdim. Daha sade bir ortamda buluşacaksam da kot, crop top ve spor ayakkabı tercih ederim.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

İstanbul’da en beğendiğim romantik mekânlar: Four Seasons Hotel Sultanahmet, Azur Yeniköy, Cuma Restaurant Çukurcuma, Pera Palace Hotel, Vogue.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Eski filmlere bayılırım. Yeni çıkanlardan çok, hep eskileri izlerim. Casablanca favorim.