Zerrin Işık Tüfekçi Yeni Yılda İçimize Yolculuk

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Yazar, hikâye anlatıcısı, Erickson koçu, birçok derneğin yönetim kurulu üyesi ve Diş Hekimi Zerrin Işık Tüfekçi, son yıllarda değişen alışkanlıklar üzerine edinilen erteleme hastalığını bir kenara bırakıp hareket geçmek için çok keyifli bir motivasyon yazısıyla MAG Okurlarına tavsiyeler veriyor…

Son iki üç yılda hayatımız ne çok değişti, değil mi? Hayata bakış açılarımız, alışverişlerimiz, ev düzenlerimiz, seyahatlerimiz… Şöyle bir hatırlayalım geçmişte yaptığımız seyahatlerimizi. Nasıl hazırlanıyor, nasıl planlıyorduk?

Kimimiz çok ani karar veriyordu yolculuğa çıkmaya, kimimiz ise çok önceden planlıyordu seyahatlerini. Belki bir gece kalıp dönüyorduk, belki de uzun sürecek bir seyahatin başlangıcı oluyordu. Ya bu yıl? Nerelere gitmeyi planlıyoruz? Neler konacak çantalarımıza? Nasıl hazırlanacağız? Nasıl planlayacağız?

Hadi, hazır valizinizi hazırlayacakken, var mısınız bir yolculuk da kendi iç dünyanıza yapmaya? Şimdi çok kısa bir süre gözlerimizi kapatıp düşünelim. Son bir yılda neler planladık? Neler yaşadık? Neleri başardık? Neler umduk? Neler umduğumuzun dışında gelişti?

Yok; öyle çok uzun değil, hadi açın gözlerinizi. Öyle hemen dalıverip düşüncelere, uyumak yok. Yolculuklar insanı içine alıverir. Uzun zamandır ertelediğimiz şeyleri düşünürüz. Hedefler gelir hemen aklımıza. Geçen sene neleri hedeflemiştik? Hangileri gerçekleşmişti ve hangileri ertelemelerin kurbanı olmuş, yapamamanın ağırlığına teslim etmişti kendini?

Hazır mısınız, yeni yıla şimdiden bir yolculuk yapmaya? Diyelim ki gözünüzü kapattığınızda bir melek geldi ve elinde de bir sihirli değnek var: “Dile benden ne dilersen.” dedi. Siz de başladınız düşünmeye… Hayatınızın farklı yaşam alanlarını düşündüğünüzde (aile, iş, sağlık, arkadaşlar, okul, spor, hobiler vb.) her biri için, hangi hedeflere ulaşmak isterdiniz?

Bu hedefleri ve isteklerimizi bir yere yazabilir ve onlara ulaşmak için nelere ihtiyacımız olduğunu not edebiliriz. Bu hedefe giden yolda kararlılığımızı nasıl arttırabileceğimizi ve bizi bu yolda kararlılıkla ilerlemekte nelerin tutacağını düşünüp yazabiliriz. Kalem ve kâğıt çok güçlüdür. Yazılı hale getirdiğimiz düşüncelerimiz, bu işin gerçekleşmesi için ilk adımı oluşturur. Bundan sonrası istemek ve bunu gerçekleştirmeye duyduğumuz inançtan geçer. Geçmişte planlayıp hayata geçirdiğiniz hedeflere baktığınızda, onu gerçekten yapmayı çok istediğinizi ve yapabileceğinize olan inancınızın çok güçlü olduğunu göreceksiniz. Belki de onu gerçekleştirmeye başlarken son resmi çok iyi gördünüz aklınızın bir köşesinde. Resim net olduğunda, sadece yolu izlemek kalır geriye.

Son dönemlerde en çok rastlanılan durumlardan biri “erteleme” hastalığıdır. Yaz gelsin, kış geçsin, hadi bir de şu iş olsun, biraz daha para biriksin… Belki farklı bir durum oluşacaktır ya da daha hazır değilizdir… Peki neyi bekleriz? Ne tutar bizi? Elimizi kolumuzu kim bağlar adım atmamıza engel olmak için?

Size hayatınızda nelerin ilham verdiğini ve neleri yapmak için heyecanlandığınızı ya da neleri yapmaktan mutlu olduğunuzu düşünmek için, en son ne zaman vakit ayırmıştınız kendinize?

Ya sağlığımız? Kontrole en son ne zaman gittik? En son ne zaman artık diyete ya da uzun zamandır yapamadığımız spora başlamaya karar verdik? Ertelemek, bahane bulmak, gerçekleştirilmiş hiçbir eylemin yerini tutamayacağı gibi, kararlılıkla devam etmenin vereceği motivasyonu da çökertir.

Yaşam müthiş bir denge aslında. O denge hangi tarafa doğru bozulursa, diğer taraf kendini daha fazla hissettirmeye başlıyor. Duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak içinde dengeyi yakalamış kişi, bir yıldız gibi girdiği her ortamda kendini hissettiren, mutluluğu gözlerinden okunan, etrafına neşe saçan bir insan profiline dönüşüyor.

Aynaya baktığınızda siz kimi görüyorsunuz? Gördüğünüz kişiye, ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu ve bugünkü düşünce ve eylemleri ile geleceğini yarattığını söyleyin. Elbette bu yolculukta her zaman planlanamayan, kontrol edilemeyen, kişinin kendisinden kaynaklanmayan sorunlar, sıkıntılar ve zorluklar yaşanacaktır. Olayları tüm boyutu ile kabul edip, “Peki, şimdi bu sorunu çözmek için nelere ihtiyacım var?” diyerek kendisini olayın dışına alıp, soruna dışarıdan bakabilen kişi, olayı neredeyse yarı yarıya çözmüş demektir.

Evet, sevgili yardım meleğimizi daha fazla bekletmeyelim. Şu hedefleri ertelemeden bir yere not edip adımlarımızı belirleyelim. Hatta bu hedefi gerçekleştirirken şu andaki durumumuza 10 üzerinden puan verelim. Hedef gerçekleştiğinde puanımız 10 olacaksa, şimdi kaçta olduğumuzu görelim ki atacağımız adımları netleştirmek de kolay olsun. Tabii burada diş hekimi kimliğim de devreye giriverdi hemen. Ertelenmiş diş hekimi kontrolleri için randevularınızı hemen almayı da unutmayalım. İç yolculuğunuzun da ihmal edilmediği, harika seyahatlerin olduğu mutlu bir yıl dilerim…