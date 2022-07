Zelia Kaçar Kod Adı Öz Güven

Okuma süresi 3 dakika

Dünyaca ünlü tekstil markası Sagaza için tasarımlar yapan ve ünlü isimleri giydiren Moda Tasarımcısı Zelia Kaçar, Çağla Şıkel iş birliği ile hazırladığı yeni koleksiyonunun detaylarını MAG Okurları için anlatıyor…

Sagaza’nın son koleksiyonunun oluşma sürecini anlatır mısınız? Çıkış noktanız neydi, nelerden ilham aldınız?

Genel olarak hayatın her anından ilham alıyorum. Beni besleyen, hayatın ta kendisi. Bu koleksiyonda beni besleyen nokta ise Çağla Şıkel ile yaptığımız iş birliğinin vermiş olduğu heyecan. Çağla’nın günlük tarzı, benim hayatla alakalı durduğum yer ve ne giymek istediğim, koleksiyona ilham veren ayrıntılar. Onun dışında her zaman İspanya’dan, İspanya kıyılarından, İspanya enerjisi ve mutluluğundan ilham alıyorum. Her zaman çıkış noktam İspanya diyebilirim.

Çağla Şıkel X Sagaza SS 22 koleksiyonu kimlere hitap ediyor?

Ben bu koleksiyonu hazırlarken tamamen Çağla’nın günlük hayatta ne giyeceği, o giydiği kıyafeti günden geceye nasıl taşıyabileceği ve içinde kendini nasıl pozitif ve öz güvenli hissedeceğiyle alakalı kodlar kullandım. Pozitif ve öz güven kodlarının yoğunca hissedildiği bir koleksiyon oldu. Kıyafetlerin iyi oturması, iyi görünmesi ve en önemlisi, giyeni güçlü hissettirmesi benim için çok önemli. Koleksiyon hazırlarkenkiilhamım güçlü kadınlar olduğu için tüm Sagaza kızlarına hitap ediyor diyebilirim.

Koleksiyonun teması nedir? Ne tür parçalara yer verdiniz? Kaç parçadan oluşuyor?

Yazın, günün her anında giyilebilecek, fancy ve eğlenceli ama yanı zamanda maskülen kimliği olan, zarafeti içerisinde barındıran ve kalıplarıyla vücudunuza fit edebileceğiniz çok iyi Sagaza deseni imzalı elbiseler var. Bu anlamda kendinizi özel ve Sagaza kızı hissedeceğiniz renkli bir koleksiyon. Omuzları yüksek over size ceketler, yüksek ve düşük belli pantolonlar, jeanler, crop toplar, Swarovski taşlar ile işlenmiş Sagazayazılı bodyler, t-shirtler, etekler, kısacası kurtarıcı ve zengin parçalar sizleri bekliyor. Dolayısıyla her zamanki gibi iddiamızı sürdürüyoruz. Yaz Sagaza ile başlıyor…

Koleksiyonun anahtar parçaları neler? Hangi desen, kumaş ve formlara yer verdiniz?

Yeni koleksiyonumuz pozitif renk ve desenler içerirken aynı zamanda giyeni güçlü hissettirecek kesim ve çizgiler barındırıyor. Dünya standartlarında, çok yüksek işçilikle, couture teknikleriyle tasarlanıp, gipe, grapaj ve pilikaşe yöntemleriyle özel olarak üretildi. Her bir detay üzerinde yoğun ve hissedilerek çalışıldı. Swarovski taşlarıyla işlenmiş croplar, jeanler, elbiseler, takımlar… Yazı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir koleksiyon oldu.

Çağla Şıkel ile çalışmaya nasıl karar verdiniz? Kendisiyle çalışmak nasıl bir duyguydu?

Çağla Şıkel benim üniversite yıllarımdan beri hayranı olduğum bir isim. Hem fiziğine hem işine olan saygısına hem de dünden bugüne olan gelişimiyle çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir model. Aynı zamanda çok yakın arkadaşımdır kendisi. Hayalim onunla bir iş birliği yapmaktı. O yüzden zaten Çağla’nın tarzına ve fiziğine elbiseyi çok yakıştırdığım için koleksiyonda elbiselere ağırlık verdik. Şahsen gustosuna da çok hayran olduğum için herkeste hayranlık uyandırabilecek bir koleksiyon hazırlamak istedik. İkimizin birlikteliğinden yeni bir enerji doğurup bu koleksiyona odaklandık. Bu koleksiyon parçalarını giyen kadınların kendilerini güçlü, dinamik, ayakları yere basan, aynı zamanda feminen ve maskülen hissedebilecekleri çok özenilmiş kapsül bir koleksiyon hazırladık.

Koleksiyondaki favori parçalarınız nelerdir?

Koleksiyonun her parçası benim favorim, hepsine çok aşığım; ama en hit parçam Swarovski taşlı crop top diyebilirim. Onun yanına jeanler, etekler ve elbiselerimizi de eklemeliyim. Dediğim gibi tüm parçalar favorim…