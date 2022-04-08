Yüz Yogası ile Gençleşmek: Tuvana Eroltu Akademi

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İş hayatında on yedinci yılını dolduran akademisyen Tuvana Eroltu, kendi adıyla kurduğu eğitim merkezinde, uzman kadroyla verdikleri eğitimlerden bahsederken bütünsel şifa kaynağı olan yüz yogası hakkında merak edilenleri MAG Okurları için aktarıyor.

Öncelikle kendinizden ve Tuvana Eroltu Akademi’den biraz bahseder misiniz?

1987 yılında İstanbul’da doğdum. Akademisyenim. İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı ile Havacılık Yöneticiliği bölümlerinden mezunum. Yüksek lisansımı İşletme alanında yaptım. Halen daha İletişim Bilimleri Doktora Programı’na devam etmekteyim. İş hayatımda on yedinci yılımı doldurdum. Turizm, havacılık, kurumsal iletişim, pazarlama gibi farklı sektörlerde çalıştım. Kısacası tam bir multidisiplinerim. 2015 yılından beri de eğitim sektörünün içindeyim. Bir gazetede yaşam yazarıyım. 2016 yılında başladığım İstanbul Kültür Üniversitesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanlığı görevinden 2021 Kasım ayında, kendi eğitim şirketimi kurmak için ayrıldım. Kasım 2021 itibarı ile Tuvana Eroltu Akademiyi kurdum.

Tuvana Eroltu Akademi, alanında uzman ve akademik alt yapıya sahip hocalarımızın yer aldığı güçlü bir eğitim kadrosu ile ilerlemektedir. Güncel eğitim içerikleri ile; kursiyerlerimizi bir danışan gibi görüyor ve kariyer hedeflerinde onları bir adım öteye taşıyacak teorik ve pratik eğitimlerin bir arada harmanlandığı bir sistem uyguluyoruz. Tuvana Eroltu Akademi, farklı üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri ile anlaşma yaparak otuzdan fazla sertifikalı eğitim veren; sektörün ve bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, kurumsal ve bireysel eğitimler çerçevesinde hem online, hem de “in house” eğitimler veren bir eğitim kurumudur.

Yüz yogası eğitimleriniz oldukça dikkat çekiyor. Peki, yüz yogası nedir, ne işe yarar? Faydalarını biraz anlatır mısınız?

Yüz yogası, yüz yogası asanaları, yüz masajı, pranamaya nefes, ve meditasyon teknikleri ile desteklenen holistik bir çalışmalar bütünüdür. Yüz yogası, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, tamamen kendi evinizin konforunda gençleşip güzelleşmenize ve şifalanmanıza yardımcı olur. Özellikle son yıllarda doğala olan ilginin artması ile botoks ve dolgu uygulamalarına alternatif olarak son derece yararlı bir çalışmadır. Nasıl spor yaparak tüm vücudumuzu çalıştırıyorsak, yüz yogası ile de yüz kaslarını çalıştırarak hem yüzümüzü gençleştirebilir, hem de yüzde değişimler yaratabiliriz. Yüz yogası, yoganın bir alt dalı olması sebebi ile harika bir yolculuktur. O yüzden yüz yogasında şifa, bütünsel olarak gelir. Danışanlarımın en çok şifalandıkları konuların başında diş sıkma problemleri gelmektedir. Ancak panik atak, anksiyete ve hatta bel fıtıklarında bile iyileşme olduğuna şahit oldum.

Siz yüz yogasına ne zaman başladınız? Yolcuğunuzdan bahsedebilir misiniz?

Aslında yüz yogasında çok eskiyim. Ancak, yeni yeni tanınıyorum. 2013 yılında ilk defa yüz yogası eğitimimi, sevgili Lourdes Çabuk hocadan aldım. Kendisi yüz yogasını Türkiye’ye getiren çok değerli bir hocadır. Ardından Endonezya’da eğitmenlik eğitimi, nefes ve meditasyon eğitimleri ve onlarca atölye dersleri derken hobim yavaş yavaş işime dönüşmeye başladı. Aynı zamanda uluslararası eğitmen yetiştirme yetkisine sahip olmam sebebi ile 2020 yılından beri online platformda her ay onlarca eğitmen yetiştiriyorum.

Yüz yogasının yanında ek olarak neler yapılması gerekir?

Tıpkı sporda olduğu gibi; %40 yüz yogasıysa, %50 beslenme ve %10 da olumlu bakış açısını yakalamak, bu yolculukta son derece önemli… Yüz yogası yapan bireylerin bundan daha fazla fayda sağlayabilmeleri için güzellik beslenmesi uygulamaları gerekiyor. Sürekli paketli gıda ve rafine şeker yiyerek güzelleşmeyi bekleyemeyiz. Güzellik beslenmesi, yüz yogası eğitmenlik derslerinde detaylı olarak veriliyor. Ancak okurlar için birkaç küçük tüyo vermek isterim: Güzellik beslenmesi, alkali ve asidik dengesinin belirli bir oranda olduğu, rafine şeker tüketiminin sıfır ya da sıfıra yakın olduğu, Omega 3’ten zengin bir beslenme türüdür. Yüz yogasına başlayan bireyler, beslenmelerine dikkat ederlerse çok daha hızlı sonuç alabilirler.

Akademide ne tür eğitimler veriyorsunuz? İçerikleriniz neler?

Tuvana Eroltu Akademide, üniversite onaylı, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir otuzdan fazla eğitim verilmektedir. En son İstanbul Esenyurt ve İstanbul Gelişim Üniversiteleri ile anlaşma imzaladık. İçeriğimizde; yüz yogası uzmanlık eğitimi, güzellik ve anti-aging beslenme koçluğu -ki bu eğitimi ilk defa biz üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin müfredatına geçirdik- anlayarak hızlı okuma, NLP, yönetici koçluğu, robotik kodlama, zekâ oyunları, metaverse eğitimleri, sirkadyen eğitimler, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, çocuk yogası, diksiyon, etiket eğitimleri ve pazarlama gibi birçok farklı eğitim yer alıyor.

Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?

Yakın gelecekte kendime ait bir yağ markası kurmayı planlıyorum. Aynı zamanda Instagram’da “tuvanaeroltuu” hesabında, fit ve sağlıklı yaşam alanlarında içerik üretiyorum. Bu alanda da sürpriz bir çalışma yapmaya hazırlanıyorum.