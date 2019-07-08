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Mesleğinin önde gelen isimlerinden Murat Bulut ile meslek hayatı, 2019 saç trendleri, farklı yüz hatlarına en uygun saç renk ve kesimleri hakkında konuştuk…

Murat Bulut’u yakından tanıyabilir miyiz?

Meslek hayatıma 15 yıl önce başladım. 8 yıl salonda çalıştım, 7 yıldır ise mesleğimi moda sektöründe devam ettirmekteyim. Bu zaman diliminde birçok ünlü ile önemli projelerde, defile, dergi, reklam ve benzeri işlerde yer aldım, aktif bir şekilde de rol almaya da devam ediyorum. 2019 nisan ayında “Qulis” adındaki markamı oluşturup, Nişantaşı’nda kişiye özel konseptli saç atölyesi açtım. Burada da renk, kesim ve saç tarama üzerine çalışmalarıma devam etmekteyim.

2019 saç trendlerinde bizleri neler bekliyor?

Bu yıl kesim olarak kısa saç modelleri çok revaçta. Kâkül, küt ve bob saç modelleri sıkça karşımıza çıkacak kesim modelleri arasında. Bu yılki trend renklere bakacak olursak yine doğallığın ön planda olduğunu görüyoruz. Özellikle koyu kumral, açık kumral, içinde kızıllık barındırmayan ve nude görünümlü kirli sarı saçlar sıkça karşımıza çıkacak renkler arasında… Saç renginin modaya bağlı olarak değil de kişinin ten rengi, göz rengi, doğal saç rengi gibi etkenleri dikkate alınarak seçilmesinin en uygunu olacağını düşünen biriyim. Aynı durum saç kesimi için de geçerli: saç kesimi yaparken de kişinin yüz hatları, saç tipi, alın genişliği gibi etkenler hep göz önünde bulundurulmalı.

Yüz hatlarına göre saç tercihleri nasıl olmalı?

Bu çok önemli konulardan biri, saç kesimi ve tarama yapılırken en çok dikkate alınması gereken şey kişinin yüz hatlarıdır. Yuvarlak yüz hatlarına sahipseniz, ortadan ayrımla yüzünüze simetri katarak yüz yapınızı daha ince gösterebilir ya da derin bir ayrımla yuvarlaklığı hafifletebilir ve kemik yapınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Uzun yüz hatlarına sahipseniz, ortadan ayrılmış saç modelleri yüzünüze iyi bir orantı getirecektir. Bu yüz hatlarına sahip kişilerin genelde alın bölgesi geniş olur ve kâkül, katlı kesim gibi saç modelleri yüzlerine renk katacaktır.

Saç bakımında nelere dikkat edilmeli?

Saçların sağlığı her şeyden önemli… Özellikle yaz mevsiminde olduğumuzdan dolayı güneş, deniz, havuz gibi etkenler saçta ciddi kurumalara sebep veriyor. Saçlar muhakkak sülfatsız şampuanlarla yıkanmalı ve özellikle kuru saçlar gün boyu nemli tutulmalı. Deniz ve havuz öncesi saçlara bol miktarda argan yağı ve benzeri bakım ürünleri sürülmesi gerekiyor. Bu ürünler saçları klor, tuzlu su ve güneş gibi etkenlerden korumada ciddi bir şekilde yardımcı olacaktır.