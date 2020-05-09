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Yücel Dönmez ile Evde Sanat

Röportaj

Yücel Dönmez ile Evde Sanat

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Uzun yıllardır Amerika’da yaşayarak Türk resminin çağdaş dünyadaki önemli bir temsilcisi olan Ressam Yücel Dönmez, salgın günlerinde sanatın bugünü ve geleceği üzerine düşüncelere dalmış.

Röportaj: Siret Uyanık

 

COVID-19 isyanım oldu…

COVID-19 birdenbire yaşamımıza girdi ve benliğimizi alt üst etmeye yetti… Önceleri şaşırdım, afalladım ve sonrasında karantina günleri yaşamaya başlayınca isyan ettim ve benim isyanım COVID-19 isyanı olarak sanat yaşamımı da etkiledi. Şimdi diyeceksiniz ki, mutlaka kötü açıdan etkilenmişsindir. Hayır, tam tersi kendime geldim…

İnsan yalnız kalınca, hele de sanatıyla baş başa kalınca, düşünmeye başlıyor; acaba nerede yanlış yaptım diye ve gördüm ki yanlışı ben yapmamışım; yanlış olan toplumdaki göz boyayanlarda, onların körler sağırlar muhabbetinde ve de ülkemin sanata, sanatçıya bakışındaymış…

Ve korona günlerinde görsel sanatları masaya yatırarak enine boyuna  irdeledim. Dünyada neler oluyor, nerelerde sanat ve sanatçı eziliyor, nerelerde para gücüyle sanatçı yapılmaya çalışılıyor? Ve gördüm ki, dünya görsel sanatlarında da aynen ülkemin sözde sanat piyasasında olduğu gibi çifte standart var ve sadece arkasında dayısı olanlar bir yere getiriliyor. Bu gerçek karşısında  sanatçı olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde ise; üretmem gerektiğini, üretince amacıma ulaşarak dünya sanat tarihindeki yerimi alabileceğime olan inancımı yitirmeyeceğimi anladım. Ve korona krizi altında da ürettim, üretmeye devam ediyorum…

Ortada bir gerçek var; yüksek sanat yapan, özgün sanatçı, eninde sonunda hak ettiği yere geliyor. Fakat umut ederiz ki, yaşarken hak ettiğimiz yerde olalım… İşte sanatçının kötü kaderi de burada başlıyor ve aradan çok zaman geçmesine rağmen sanatçı hala Van Gogh kaderi yaşamaya devam ediyor. Bugün ceplerindeki paralar ile sanatçıya tepeden bakanların, yarın isimleri bile hatırlanmayacak. Fakat sanatçı yüzyıllarca yaşamaya devam edecek… Bu yüzden sanatçıyı krizler etkilemez, sanatçı her krizden daha da kazançlı çıkar…

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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