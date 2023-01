Your Next Stop Gezerek Büyümek

Okuma süresi 4 dakika

Sinem Demircioğlu, aslında bir yatırım bankacısı; fakat aynı zamanda da yeni mekânlar ve tatlar keşfetmeyi seven bir gezgin. Gezdiği yerleri kendisiyle benzer zevkleri olan bir kitleyle paylaşmak için kurduğu Your Next Stop sayfasıyla bir yemek, mekân, seyahat rehberi sunan Demircioğlu, bu sayfanın detaylarını aktarıyor.

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Sosyal medyaya nasıl yöneldiniz?

Ankara’da, Türk-Amerikan eğitimi veren uluslararası bir ilkokul, ortaokul, liseden (BUPS/BIS, şimdiki adıyla BLIS) başarı ile mezun olduktan sonra, burs kazandığım Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nü yine dereceyle bitirip London School of Economics’te MSc in Finance and Economics yüksek lisansımı tamamlayarak ülkeme dönmeyi tercih ettim. Kariyerime; International Finance Corporation – World Bank Group’ta bir sene çalışarak başladıktan sonra, yıllardır alanında en iyilerden olan global bir bankanın Türkiye iştirakinde, Türkiye ve dünyada Türk şirketlerini ilgilendiren büyük şirket birleşme, satın almaları ve halka arzları tarafında, şirketlere danışmanlık sağlayan ve ilgili projelerini yürüten bir yatırım bankacısıyım.

Kendimi bildim bileli tek önceliğim başarıydı; fakat aynı zamanda gezmeden, seyahat etmeden duramayan, yerinde duramayan bir İkizler burcuyum! Küçükken akademik, büyüdüğümde ise kariyer odaklı başarılarımı sürdürebilmek için kendimi hep kültür, sanat, seyahat ve gastronomi odaklı uğraş, keşif ve deneyimlerle motive ettim. Mesleğim gereği genelde oldukça uzun saatler çalışıyorum; haliyle sınırlı boş zamanımı, kısa zamanda en iyi şekilde ve dolu dolu gezerek değerlendirmeyi kendime borç biliyorum. Geçen seneye kadar, gezdiğim yerleri sadece kişisel çevrem ile paylaşıyordum ancak, çevremden gelen ısrar üzerine açık bir hesapta daha geniş bir kitleye fayda sağlayacak şekilde paylaşmaya karar verdim. Kariyerimde biraz daha ilerlediğim bu noktada, yıllar sonra, ilk kez kişisel zamanımdan günde yaklaşık bir saati bloguma ayırabilecek bir denge buldum ve bu fikri bir yıldan az bir süre önce Covid-19 olup çalışamadığım iki haftalık süreçte somutlaştırarak hayata geçirdim. Sosyal medyada, tamamen organik/gerçek, benzer zevkleri olan bir kitleye hitaben saygı ve samimiyetle yürüttüğüm @yournextstop.tr Instagram sayfamın yolculuğu bu şekilde başladı. Yakın zamanda da talepler doğrultusunda blogda yüzümü paylaşmaya başladım.

Your Next Stop neler yapar?

Your Next Stop zamanla yarışır, küçüklüğünden beri koyduğu hedef ve başarılara odaklı bir Türk kızı olarak, çalışmadan duramaz; bu doğrultuda motive kalmak için, gezmeden hiç duramaz! Kariyer ve sosyal yaşantısını, hayattaki tutkularını optimize eder, bir taşla birkaç kuş vururken, o birkaç kuştan biri mutlaka yeni mekân ve lezzet keşifleri olur. Bu sayede Your Next Stop, takipçilerine Türkiye ve dünyada alanında en iyi mekân, lezzet ve seyahat rotalarını, detaycı, güvenilir, planlı bir arkadaşlarından dinler gibi takip edebilecekleri, saygılı, samimi ve eğlenceli bir hesap; keyifli bir kaçış alanı ve güvenilir, alanında en iyilerden şaşmayan bir yemek-mekân-seyahat rehberi sunmak için çalışır.

Peki, gezmek ve keşfetmek sizin için ne anlam ifade ediyor?

Gezmek ve yeni yerler keşfetmek benim için yaşamak demek. Üreterek, iyi amaçlara destek olarak, mesleğim üzerinden ve toplumsal hayatta dünyaya kattığıma inandığım değerlerin karşılığını; bana zamanında ailemin sağladığı imkânlar, şimdi de kendi emeğim ile elde ettiklerim vasıtasıyla dünyanın güzelliklerini keşfetmeye devam ederek aldığıma inanıyorum. Gezmek ve keşfetmek ruhumun gıdası…

Bir sonraki mekânı nasıl belirliyorsunuz? Kriterleriniz var mı?

Mekân ve lezzetlerle ilgili beklentileri oldukça yüksek biriyim. Geniş bir çevrem olduğu için şanslıyım, gelişmeleri ve trendleri yakından takip ediyorum. Her zaman alanında en iyilerden olan yeni ve farklı mekânları keşfetmekten beslendiğim için artık bu mekânların kokusunu alıyorum. Leziz, özgün ve tercihen özel sunumlu tabaklar ve yorumlar önceliğim ama yeterli değil. Şık bir mekân, ince düşünülmüş müzik seçimleri, saygılı ve zarif bir işletme, özenli bir servis ve hizmet anlayışı, kendimi huzurlu ve neşeli hissedebileceğim hoş bir ambiyans; bunlar benim için ideal olanlar tabii. Hepsini aynı anda bulmak her zaman mümkün olmuyor, arada harika bir lezzet ya da şahane bir ambiyans için bazı kriterleri göz ardı edebiliyorum. O zaman keşfin odağını açıkça paylaşımıma yazıyorum tabii ki. Umarım benzer zevklere sahip, saygılı, dolu dolu gezmeyi, gezmiş kadar olmayı seven güzel bir kitle ile büyümeye devam ederiz.