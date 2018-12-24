Yılbaşı Trendleri

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Trendsforeverything’in yaratıcısı Ebru Aygün sizler için Yılbaşı trendlerini derledi…

Yılbası gecesi, özellikle gençler son modalardan ilham alarak kıyafetlerini kombinliyor. Payetli etekler, dantelli çiçekli şık elbiseler, leopar desenli pantolon ve ceketler, kovboy çizmeleri, bilekten 1 parmak üstte etekler, peluş kürklü montlar, transparan dantelli üstler

en öne çıkan trendler.

Belden kemer en önemli detaylardan biri bu sene.

Takılar şu anda kıyafetleri inanılmaz değiştirecek kadar iddali. Hailey Baldwin’in takıları bence bir numara!

Ben olsam ve abiye bir kıyafetle Yılbaşı gecesine hazırlansam Jonathan Simkhai’den bir parça seçerdim.

Makyaj trendlerine gelince…

Her markanın farklı ürünleri daha öne çıkıyor bence… Bronzer için Hoola Benefit, fondöten için Christion Dior, mascarada ise kirpik volümü veren en güzel ürün Glossier. Parfümde ise Atkinsons of London, Alexander McQueen’in parfümü Eau Blanche diyebiliriz.

Yılbaşı hediyelerinde trend, kalıcı, herkesten farklı seçimler derseniz önerebileceğim hediyeler erkekler icin özel tasarım bileklik veya Louis Vuitton ajanda, kadınlar içinse Hermes.