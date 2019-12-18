Yeniliklerin Öncüsü Güçlü Kadınlar

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Stil danışmanlığı, tasarım, dizi imaj ve stil yönetimi, erkek modası, moda yazarlığı derken birçok yeniliğe öncülük eden ROOM + RUMOURS’un kurucularından Deniz Marşan ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimiz sizlerle…

En başa dönecek olursak başarılı moda yolculuğunuzun ilk adımlarını nasıl attınız? Çocukken hayallerinizde Türkiye’nin modaya yön veren en önemli isimlerinden olmak var mıydı? Küçük yaşlarda yeteneklerinizin farkında mıydınız?

En önemli adımım Marmara Üniversitesi’nden mezun olur olmaz önce İtalya’ya sonra Londra’ya moda tasarımı okumaya gitmem oldu. Central Saint Martins’da bir buçuk sene okudum ama çocukluğumda da çizim yeteneğimden dolayı resim yarışmalarına katıldım ve derece almışlığım var. Ayrıca okul hayatım boyunca devamlı evde de sayfa sayfa illüstrasyon moda çizimleri yapardım.

Yollarınız nasıl kesişti peki? Birlikte bu yola çıkmaya nasıl karar verdiniz?

Başakla biz Bilsar Tekstil’de iki sene beraber çalıştık. Aynı odadaydık. O tasarımdaydı ben kurumsal iletişimdeydim. İlk dizi teklifi geldiğinde biz zaten kişiye özel moda, stil ve alışveriş danışmanlığı şirketimizi kurmuştuk. Ayrıca dizi teklifi gelince, işten ayrılıp kendi şirketimizi kurduk. İsmi de 2shoppers’dı.

Dizi sektörüne stil danışmanlığı kavramını ilk getirenlerdensiniz. Aşk-ı Memnu dizisiyle ayrı bir alan yarattınız. Nasıl karar verip başladınız o zamanlar? Bu kadar olumlu geri dönüşler alabileceğinizi tahmin etmiş miydiniz?

İlk projemizdi ve çok güzel bir projeydi. İlk kez bir dizide başrollere stil danışmanlığı yapılacaktı. Ay Yapım’dan böyle bir teklif gelince bizi çok heyecanlandırmıştı. Tabii ki bu kadar çok ilgi çekeceğini tahmin etmiyorduk. 2009’da Türkiye’de böyle bir iş tanımı bile yoktu. Yaptığımız işin bir benzeri yoktu ama çok güzel sonuçlar aldık.

Hali hazırda stil danışmanlığı yaptığınız ya da yapmayı planladığınız diziler var mı?

Evet. Kerem Bursin’in ‘Hayaller ve Hayatlar’ adlı dizisi gelecek yakında. Geçen senelerde Fi, Şahsiyet, Çarpışma dizilerinde yer aldık.

Peki Room + Rumours? Bu yola nasıl çıktınız ve size ilham veren neydi?

Bize ilham veren aynı çatı altında kafe, bar, restoran ve butik fikrini toplamaktı. Çünkü zaten ROOM showroomumuzu 2013’te açmıştık ve orada lansman, davetler ve marka işbirlikleri yapıyorduk. Ama satış yoktu. Tasarımcı arkadaşlarımızın ürünlerini de kendi özel üretimlerimizi de butikte toplamak istedik. Örnek vermek gerekirse aynı Milano’daki Corso Como 10 mağazası gibi.

Neden “Room + Rumours”? Daha çarpıcı nasıl bir isim olabilirdi ki? Bu ismi nasıl seçtiniz?

Room showroomuza heyacanlı dinamik bir ek isim getirdik sadece. İnternasyonel bir isim oldu. Şu an roomandrumours.com online olarak devam ediyor. Room showroom ve styling ofis olarak Nişantaşı’nda. Pr, lansman, marka, tasarımcı danışmanlık ve styling ofisi olarak ediyoruz.

Room + Rumours’ın tam olarak konsepti nedir? Stil danışmanları olarak neler yapıyorsunuz?

Dizi, film, reklam filmi, reklam kampanyaları ve kırmızı halı için styling danışmanlığı veriyoruz. Bir ekibimiz var artık. Birçok stylist çalışıyor bizimle birlikte. Karakterler için oyuncu, yönetmen ve senarist ile birlikte çalışıyoruz. Proje başlamadan Karakterlerin dolabını oluşturuyoruz denilebilir.

Styling yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Kişiye özel artık biz bizZat çalışamıyoruz vakitsizlikten ama ekibimiz ile birlikte showroomda celebrity styling, kişiye özel gardırop hizmeti veriyoruz. En çok dizi, sinema filmi ve kırmızı halı için oyuncularla çalışıyoruz.

Son olarak MAG dergi okuyucuları için sizden bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

Mutlu, en önemlisi sağlıklı ve çok eğlenceli bir yıl olsun dileğimiz. 2020 herkese şans getirsin.

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