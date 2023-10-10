Yenilikçi ve Gelişime Açık Logesa Lojistik

yazan: MAG 41

Uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım faaliyetlerini bünyesinde bulunduran Logesa Lojistik’in kurucusu Esat Karlıdağ, yurt dışında açacakları şubelerin müjdesini vererek yeni yatırımlarından ve doğaya yönelik projelerinden bahsediyor.

Kısaca kendinizden bahsederek başlar mısınız? Şirketinizde ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Logesa Lojistik, Türkiye genelinde otuz altı ilde faaliyet gösteren bir lojistik şirketi. Temel faaliyetlerimiz; uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım alanlarında hizmet sunmak. İki yüz elliden fazla teknolojik tırımızla aylık üç yüz elli bin ton gıda ürününün nakliyesini gerçekleştiriyoruz. Kaliteli ve güvenli nakliye hizmetleri sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, gıda ürünleri nakliyesindeki hassasiyetimiz ve teknolojiye dayalı altyapımızla öne çıkıyoruz.

Avrupa’ya yeni şubeler açıyorsunuz. Hangi kentlerde şubeleşme adımınız olacak?

Logesa Lojistik olarak genişleme stratejimiz kapsamında Avrupa ve Asya’da yeni şubeler açma planlarımız bulunuyor. Avrupa’da Almanya, Fransa, Bulgaristan, İngiltere, İsviçre, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerde şubeleşme adımı atmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde Asya’da da büyüme planları içindeyiz ve Azerbaycan, Özbekistan, İran, Rusya, Çin ve Kazakistan gibi ülkelerde de şubeleşme yoluyla mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu genişleme stratejisi, uluslararası alanda daha etkin bir lojistik hizmet sağlama amacımızın bir parçasıdır. Bu yeni şubelerle daha geniş bir coğrafyada müşterilerimize ulaşmayı ve hizmetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Lojistik dışında farklı alanlarda yatırımlarınız olacak mı?

Farklı alanlarda da yatırım projeleri planlarımız var. Özellikle şirket yönetimi alanında yeni bir projemizi hayata geçirme aşamasındayız. Bu proje önce Türkiye’de başlayacak ve burada edineceğimiz deneyim ve başarıyı, Avrupa’daki yatırımlarımızla birleştirerek genişleteceğiz. Amacımız, farklı sektörlerde de başarılı olmak ve şirketimizin büyüme potansiyelini artırmak. Bu projelerle, iş dünyasının farklı yönlerine odaklanarak daha geniş bir perspektife sahip olmayı hedefliyoruz. Bu sayede sadece lojistikte değil, başka alanlarda da olumlu katkılar sağlama amacımızı sürdüreceğiz.

Sosyal faaliyetler ya da doğaya yönelik nasıl bir çalışmanız var?

Logesa Lojistik olarak doğayı koruma ve sürdürülebilirlik konularına büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, şubeleştiğimiz alanlarda özellikle Türkiye’de hatıra ormanları projemizi başlatmayı planlıyoruz. Bu projede, doğaya verdiğimiz değeri simgelemek ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak amacıyla ağaç dikimi ve hatıra ormanları oluşturma faaliyetlerine odaklanacağız.

Ayrıca, iş birliği yaptığımız firmalarla ilk anlaşma aşamasında, onlardan da doğa dostu sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını talep edeceğiz. Bu, tedarik zincirimizin her aşamasında çevresel etkileri azaltmayı ve doğayı korumayı amaçlayan bir yaklaşımı yansıtıyor.

Bunun yanı sıra, enerji verimliliğini artırmak, atık yönetimi konularında etkili adımlar atmak ve çevreye duyarlı teknolojileri kullanmak gibi sürdürülebilirlik ilkelerini iş yapış şeklimizin bir parçası olarak benimsemekteyiz. Logesa Lojistik olarak doğaya olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çevresel etkileri minimize etmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Türkiye’de Logesa Lojistik markanızın reklam yüzü olacak birini arıyorsunuz. Firmanızın yüzü olacak kişide hangi özellikleri arıyorsunuz?

Bu kişinin sahip olması gereken özellikler arasında öncelikle geniş bir kitle tarafından tanınmak ve güvenilirlik geliyor. Aynı zamanda doğayı ve çevreyi koruma konusundaki duyarlılığı önemsiyoruz, bu yüzden seçeceğimiz kişinin bu değerlere sahip olması gerekiyor.

Ayrıca, Logesa Lojistik’in temsilcisi olarak etkili iletişim becerilerine sahip, pozitif bir enerjiye ve güçlü bir kişisel markaya sahip olması da önemli. Bu kişi, Logesa’nın sürdürülebilirlik, güvenlik ve kalite prensiplerini yansıtmalı ve firma değerlerimizi en iyi şekilde temsil etmelidir.

Ünlü isimler arasında örnek olarak Hande Erçel, Beren Saat veya Barış Arduç gibi tanınmış ve saygın kişiler düşünülebilir; ancak, seçimimizde öncelik, kişinin firmamızın değerlerini ve misyonunu en iyi şekilde yansıtma yeteneğine dayanacaktır. Bu reklam yüzü, Logesa Lojistik’i temsil ederek markamızın daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve sürdürülebilirlik mesajımızın güçlenmesine yardımcı olacaktır.