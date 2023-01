Yeni Sektörlerdeki Yeni Projeleriyle Kocalar Yatırım

Okuma süresi 3 dakika

Tamamladığı projelerle adından söz ettiren Kocalar Yatırım’ın kurucusu Resul Koca, kalitesini farklı sektörlere taşıyarak iki yeni hizmeti hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirketin diğer projelerinden de bahseden Koca, yatırımlarını MAG Okurları için ele alıyor…

ocalar Yatırım olarak; yıllarca gönül verdiğimiz, bitmeyen bir enerji ile bağlandığımız, işimizle özdeşleşen ismimizle, müşterilerimizin her zaman artan güveniyle ve köklü bir marka olmanın gururuyla çalışıyoruz. Üretim yaptığımız her ürünü veya projeyi lider görme arzusu içerisindeyiz. Yaşam kalitenizi arttıracak en iyi hizmeti verebilmek için her daim kendimizi yeniliyoruz.

Konut sektöründe kalite ve konforu arayanlara çok değerli projeler sunmaya devam ediyoruz. Keçiören’de hayata geçirdiğimiz “Başka Ankara”; Pamuklar Ormanı’nın hemen yanındaki lokasyonuyla yenilikçi bir mimari sunan, 1+1’den 4+1’e kadar olan konutlarının yanında yirmi dokuz adet villa da bulunduran bir projedir.

Hayatı rutinlerin dışına çıkaran, biraz da bizim seçimlerimizdir. Sıra dışı bir konfor ve bir villadan çok daha fazlası için sizi de Başka Ankara dünyasına davet ediyoruz.

Yanı başındaki ormanı, benzersiz sosyal donatıları, meyve bahçeleri ve şehrin içindeki yüksek oksijen oranını sunan florasıyla Başka Ankara, bir villadan daha fazlasını isteyenler için…

Pursaklar Bulvarı’ndaki “Kocalar Bulvar Ankara”; 27.000 m2lik alanda, Pursaklar Hastanesi ve şehir merkezine yakınlığı, prestij ve konfora yeni kriterler getirecek sosyal donatıları, bulvar mağazalarıyla çok özel bir yaşam projesidir ve yepyeni bir çekim merkezi olması hedeflenerek hayata geçirilmiştir.

Modern ve ferah mimarisiyle zamanı keyifle yaşayabileceğiniz bir ev sizleri bekliyor. Konforu hayatınızda her an yaşayabilmeniz için detayları incelikle planlanan Kocalar Bulvar Ankara’da her dairenin kapalı otoparkı bulunuyor. Sıcak yaz günlerinde serin; soğuk kış günlerindeyse sıcacık aracınıza binmenin ayrıcalığını keyifle yaşayın.

Kocalar’dan İki Yeni Proje

Kocalar Yatırım, iki yeni projeyle Ankara’daki yatırımlarına devam ediyor.

Kendimizi ispatladığımız konut projelerimizin arasından, Kocalar Yatırım kalitesini farklı sektörlere taşıyoruz. İlk olarak inşaatına başladığımız “Kocalar Prestij Sanayi Sitesi” ile Ankara’nın sanayi merkezi haline gelecek projemizin; dükkânları, sosyal ve yeşil alanları ile kompleks bir ticaret merkezi olmasını hedefliyoruz…

Bir diğer projemiz Kocalar Oto AVM ile de otomotiv sektörüne giriş yaparak, bunu önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çağdaş yapı anlayışımızla farklı alanlarda ürün çeşitliliğimizi artırıp kaliteli yapılar sunmaya devam edeceğiz.

Adım attığımız sektörlerde her projemizi lider görmek istiyoruz. Yaşamın kalitesini arttırmak ve en iyi hizmeti verebilmek azmiyle, hayata geçirdiğimiz projelerimizde mottomuz; her zaman kendimizi yenilemektir.