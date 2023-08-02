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Yasemin Yürük; Tatil Favorilerini MAG Okurlarıyla Paylaşıyor.

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Röportaj

Yasemin Yürük; Tatil Favorilerini MAG Okurlarıyla Paylaşıyor.

yazan:
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Şimdilerde bireysel spor danışmanlığı yapan, muhteşem fiziği, disiplini ve eğlenceli tavırlarıyla, 2000’lerin efsane grubu Hepsi’nin üyelerinden Yasemin Yürük tatil favorilerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Bu yaz ilk olarak Bali tatilim vardı, temmuzda Yunanistan, Patmos Adası’ndaydım. Yaz sonuna kadar da Bodrum’da kalmayı planlıyorum ve oradan Akyaka’ya kaçamaklar yapacağım, kitesurf için. Ege’de olmayı seviyorum!

Unutamadığınız bir tatil anınızı anlatır mısınız?

Zor bir soru… Bu son Bali tatilinde çok yağış oldu ve hep motor kullanmak zorunda kaldık. Çok komik anlarımız oldu, sırılsıklam!

Tatil antrenmanlarınızdan bir örnek verir misiniz?

Tatil dendiği zaman dinlenmek olmalı… ama antrenman yapmayı ihmal etmiyorum. Normal tempomun altına düşürüyorum. Tatilde keyfim ne isterse onu yaparım.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri nereler?

Türkiye’de Ege diyebilirim. Antalya taraflarını çok bilmiyorum açıkçası. Göcek çok güzelmiş sanırım, merak ediyorum orayı da. Yurt dışında ise kesinlikle Yunan adaları… Yani yine Ege. Ardından Barselona, Roma, Bali diyebilirim şimdilik.

Tatil bavulu favorileriniz neler?

Kesinlikle bol bol elbise ve croptoplar! Çok bikini taşırım, çünkü genelde bikiniyle

geziyorum. Kimono alırım kesinlikle. Yedekli koruyucu güneş kremlerim olur. Güneş gözlüğü takıntım var sanırım, çok fazla alıyorum yanıma. Bir de oje ve bol bol sandalet terlik…

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Değişiyor yerine göre aslında. İsim vermeyeceğim, küsmesinler…

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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