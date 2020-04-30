Yalçın Gökçebağ ile Evde Sanat

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Resimlerinde saf ve şiirsel bir yorumla kır hayatını işleyen Ressam Yalçın Gökçebağ, evindeki bu günlerinde, olanca doğallığıyla Anadolu’yu atölyesine taşımaya devam ediyor.

Benim yaşamım tamamıyla “Resim yapmak” üzerine kurulmuştur. Zaten 60 küsur yıldır hep resim yapan bir sanatçı olarak, bu korona günlerinde benim için çok da değişen bir şey olmadı. Atölyem evimin alt katında olduğundan, sanatımı icra etmeye devam ediyorum. Hatta, sokağa çıkmadığım için, daha çok çalışma imkanı buluyorum. Dolayısıyla bana oldukça yararı dokunmuş oluyor. Zaten yapmam gereken resimler vardı, onları gerçekleştirmiş oluyorum. Böylelikle sanat, bir kez daha insanoğlunun karşısına çıkıp, ben sana her zaman yardımcı olurum diye haykırıyor.

İnsanlık mevcut düzenin bir gereği olarak hep “ekmek peşinde”, “rızk peşinde”; çalış çalış, uğraş uğraş koşturdu. İnsanlar hayatlarını, karınlarını doyurmak üzere kurguladılar. Ama bunu yaparken ruhlarını doyurmak, akıllarına bile gelmedi. İşte şimdi güzel şeylerle uğraşmanın tam zamanı, çünkü hepimiz evlerimizdeyiz. Resim yapalım, şiir yazalım, kitap okuyalım… Yıllardır aç olan ruhumuz doysun.

Eve kapandığımız bu günleri hepimizin güzel şeylerle uğraşmak için bir fırsat olarak görmesini, yılların hocası ve sanatçısı olarak sizlere tavsiye ediyorum.