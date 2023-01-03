Viyana’dan Gelen Güzellik Dr. Brows Çayyolu

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Viyana’da, kısa sürede sektörde önemli bir yer edinen ve başarılarıyla adından söz ettiren güzellik merkezi Dr. Brows’un Türkiye’deki ilk şubesini Ankara’da açan Hafize Öztürk; kuruluş maceralarına da değinerek, bin metrekarelik dört katlı bir villada verdikleri güzellik hizmetlerini MAG Okurlarına anlatıyor…

endinizden biraz bahsederek başlar mısınız?

İlkokul ve ortaokul eğitimimi Tokat’ın bir ilçesi olan Erbaa’da bitirdikten sonra lise eğitimim için Tokat Sağlık Meslek Lisesine kayıt yaptırdım. Ardından Gazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun oldum ve on sekiz yıl kadar Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesinde çalıştıktan sonra buradaki işimden ayrılarak, eşim ile birlikte Bağlum Tıp Merkezini kurduk. Tıp merkezimiz işleyişini sürdürürken bir yandan da yoga eğitmenliği ve yaşam koçluğu eğitimlerime ek olarak estetisyenlik eğitimi aldım. Son olarak yolum Avrupa’da bir güzellik markası olan Dr. Brows ile kesişti ve onlarla anlaşma yaparak Türkiye’nin ilk Dr. Brows şubesini Ankara, Çayyolu’nda açtım.

Viyana’daki kuruluşunun ardından yeni birçok şubesiyle kısa sürede tanınarak büyük başarılar elde eden Dr. Brows ile çalışmaya nasıl karar verdiniz? Kuruluş maceranızı anlatır mısınız?

Estetisyenlik eğitimimi tamamladığımda bir arkadaşımla, bir markanın şubesini açmaya karar vermiştik ancak, franchise sözleşmesine aykırı davranılması nedeniyle bu firmadan ve ortağımdan ayrıldım. Bu sırada eşimin arkadaşları olan Tarık Bey ve eşi Güler Hanım ile, bir Viyana gezimizde yüz yüze tanışma fırsatı yakaladık. Bu tanışmada Tarık Bey ve Güler Hanım’ın da güzellik sektöründe olduğunu öğrendik ve aynı işi yapıyor olmamızdan çok etkilendik. Diğer firmadan ayrıldığımızda Dr. Brows markasını Türkiye’ye taşıma fikrini Tarık Bey’e sundum ve Tarık Bey bu teklifimi büyük bir heyecanla kabul etti. Böylece; hizmet anlayışımız, etik ve evrensel kurallara yaklaşımımız, prensibimiz gibi pek çok konuda aynı düşündüğümüzü fark ettiğim Dr. Brows ile çalışmaya başladım.

Dr. Brows’ın Türkiye’deki ilk bayiliği olarak merkezinizde hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Merkezimizde; cilt bakımı onarımı, selülit protokolü, çatlak protokolü, akne protokolü, scar protokolü, zayıflama, sıkılaşma, anti-aging, yüz gençleştirme, vücut analizi, cilt analizi, diyetisyen desteği, lenf ödem manuel terapisi, lenf ödem drenaj, pasif jimnastik, microslim, aqua jet peeling, lazer epilasyon, mikro kaş, kalıcı makyaj, baby glow, diplinier, baby linier, eye linier, dudak renklendirme, kirpik lifting, kaş laminasyonu gibi birçok hizmet vermekteyiz.

Misafirlerinizi davet ettiğiniz ortam hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Müşterilerimize son derece şık, güzel, ferah tasarlanmış, mimari olarak itinayla inşa edilmiş, aydınlık, hijyenik bir villada hizmet sunuyor olmaktan çok memnunuz.

Merkezinizin sunduğu ayrıcalıklar neler?

Müşterilerimize Ankara’nın merkezinde son derece şık, zarif, ferah tasarlanmış, aydınlık ve hijyenik, 1000 m2lik dört katlı bir binada hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Danışanlarımıza, “VIP” ve “elite” hizmetlerimize ek olarak son teknoloji Avrupa cihazlarımız ve uzman estetisyen kadromuzla Avrupalı kadınların, güzellikte tercih ettiği üst seviye standartları sunuyoruz.

Kısa ve uzun vadedeki gelecek planlarınızda neler yer alıyor?

Kısa vadedeki hedefimiz, Avrupa standartlarıyla Dr. Brows’un ilk Türkiye şubesinde en iyi hizmeti müşterilerimize sunmakken; uzun vadedeki hedefimiz Türkiye’de Dr. Brows şubelerini, hizmetlerini ve ürünlülerini yaygınlaştırarak Avrupa’nın güzellik standartlarına Türkiye’deki tüm kadınların kolayca ulaşabilmesini sağlamaktır.