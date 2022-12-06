Villa Konforu Rezidans Rahatlığı Tuğçe Özdoğan

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Doğayla iç içe olma gayesiyle villa konforunu rezidans rahatlığıyla birleştiren Magna Epic projesinin iç mimarı ve TODS kurucusu Tuğçe Özdoğan, kendi firmasından da bahsederek Magna Epic hakkında bilgi veriyor…

Kendinizden bahseder misiniz? TODS nasıl kuruldu? Hedefi nedir? Hangi alanlarda hizmet veriyor?

2012 yılında Ankara’da kurmuş olduğum butik ve VIP bir tasarım stüdyosu olan Tuğçe Özdoğan Design Studio ile; iç mimari tasarım, uygulama ve iş takibi konularında destek ve çözüm ortaklığı sunuyorum. Projeye özel olarak, işverenin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde gerek geleneksel, gerek modern tasarım ve uygulamalar ile, toplu konutlar, villa projeleri, özel konut projeleri, iş yeri ve mağaza tasarımları ile hizmet sunmaktayım. İç mimarlar ve endüstriyel tasarım uzmanları ile kurduğum profesyonel kadroyla, müşterilerimizin hayallerinin, talepleri doğrultusunda özenli, hızlı ve planlanan ile birebir şekilde gerçekleşmesini sağlamayı misyon edindim. Türkiye’nin dört bir yanında çok sayıda toplu konut projesi, villa projesi ve ofis projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında imzam bulunmakla birlikte, birçok yurt, özel makam odaları, misafirhaneler, restoran, kafe, butik otel ile özel klinik projelerinin de tasarım ve uygulamalarını üstlendim.

Ayrıca 2021 yılından itibaren, “22Collection byTODS ” markasıyla, dekoratif ev aksesuarları alanında da hizmet vermeye başladım.

Magna Epic’i kısaca tanıtır mısınız? Motivasyonu, felsefesi, bakış açısı nedir?

Magna Epic, villa konforunu rezidans rahatlığıyla birleştirerek, kullanıcılarına alışılmışın dışında, farklı ve özgür alanlar tanımlayan bir konut projesidir.

Doğa ile iç içe olma motivasyonu ile doğal dokular, yumuşak formlar ve organik seçeneklerin; kalite, estetik ve işlevsellikle buluştuğu örnek dairemizde, mimarideki denge ve uyumdan yola çıkarak, farklı hayatlara farklı seçenekler sunmak istedik. Bunu da ilerici bir bakış açısıyla gerçekleştirdik.

Magna Epic projesinde yer almaya nasıl karar verdiniz? Yollarınız nasıl kesişti?

İlk olarak 2016 yılında, Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Koca’nın özel konut projesinin tasarım ve uygulamalarını hayata geçirdim. Bu sürecin devamında da çözüm ortaklığı hizmeti vermek suretiyle Rast Grup Merkez Ofisi ve Avend Çayyolu başta olmak üzere Rast Grup bünyesinde yürütülen tüm projelerde aktif olarak yer aldım.

Bu projede sizi heyecanlandıran kısım neydi? Güzelliklerini ve zorluklarını paylaşır mısınız?

Böyle bir projede bulunuyorsanız, en az, mimarisi ve hitap edeceği kesim kadar iddialı olmanız gerekir. Magna Epic, an itibarı ile Ankara’da kendini en tepeye konumlandırmış sayılı projelerden biri durumunda. Aynı iddia ve motivasyonu da, yaptığımız her işe koyabilen bir ekip olarak bu projede bulunmak, kendi başına bile heyecan verici.

Bu tip projelerde işinizi keyifli ya da zor kılan şey; işverenle olan uyumunuzdur. Teknik anlamda birden fazla zorlukla savaşırken, işvereninizin sizin projelerinize ve kararlarınıza güvenmesi bu aşamaları keyifli kılar. Bu vesile ile tüm Rast Grup ailesine teşekkürümüzü de bir borç biliriz.