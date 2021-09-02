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Vedik Astroloji ve Numeroloji Uzmanı Şebnem Ekşib ile Vedik Atroloji’nin detaylarından klasik astroloji ile arasındaki farklara, sayıların hayatımıza etkilerinden aylık burç yorumlarına kadar birçok konuyu detaylıca konuştuk…

Size kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir misiniz?

Üniversite’den sonra hayata atıldım ve çeşitli firmalarda çalıştım. Ancak 2000 yılıyla birlikte hem ruhsal arayışlarım çok arttı hem de Vedik Astroloji ile tanıştım. Ancak o yıllarda ülkemizde ve dünyada internetin olanakları yeni yeni hayatlarımıza giriyordu. Bilgiye ulaşmak çok kolay değildi. Buna rağmen 2000 ile 2006 arasında sürekli araştırmalar yaptım, ulaşabildiğim eğitimlere katıldım. Yurt dışından kitaplar getirttim ve doğu ilmini çok sevdiğimi fark ettim. Doğu her şeye bütüncül bakıyordu ve Batı’da bu unutulmuştu. Bu alanlarda geliştikçe Vedik Astroloji de derinleştim ve 2006 yılından itibaren kurumsal hayattan ayrılıp tamamen astroloji ve ruhsal alanlara geçtim.

Uzmanlık alanlarınız ve danışanlarınıza sağladığınız uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Vedik Astroloji, uzmanı olduğum alanlardan biridir. Bunun dışında numeroloji, taşların frekansları üzerine de uzmanlık alanlarım var. Diğer yandan antik Türk gelenekleri, Şamanik bilgiler, şifa ve meditasyonun üzerimizdeki etkileri, semboller üzerine sürekli çalışma ve araştırmalar yapıyorum. Hayatın ve bireylerin bütüncül şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Bütünden bakmaya çalışan biri olarak danışanlarıma ve öğrencilerime de bu bakış açısıyla sorunlara bakmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum.

Yoga ve meditasyon ile yollarınız nasıl kesişti?

Vedik Astroloji; hayata bütüncül bakan, doğum anımızda aldığımız kadersel etkileri ve değiştirebileceğimiz alanları bizimle yüzleştirip çarelerini de anlatmaya çalışan özel yöntemlere sahip bir yapıdadır. Astroloji öğrenmek demek öncelikle ruh ve beden olarak neden burada olduğumuzu fark etmek demektir. Bunu fark ettikten sonra fark ettiğimiz şeyi içselleştirmemizi yoga ve meditasyon kolaylaştırır. Bu nedenle de Vedik Astroloji’ye tam zamanlı geçtikten sonra 2007 yılında meditasyon ve yogaya da yoğunlaşmaya başladım.

Vedik Astrolojik eğitimlere de başladınız. Eğitimin detayları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Vedik Astroloji eğitimlerini uzun süredir veriyorum. Ancak son birkaç yıldır bu alana ilginin artmasıyla eğitimlerim de öne çıkmaya başladı. Gerek Vedik Astroloji de gerekse batı astrolojisinde eğitim almak uzun ve severek yapmanız gereken bir alandır. Vedik Astroloji eğitimlerim toplamda üç yıl sürüyor. İlk yıl, temel seviye ile kişinin kendine olan yolculuğunu Vedik Astroloji dili ile öğrenciye anlatıyorum, öğrenci kendini ve kaderi fark ediyor. İkinci sene dünyayı astroloji vasıtasıyla fark ediyor. Son sene de tüm bu bilgileri dengeleyip evrensel kurallar ile içselleştiriyor. Böylece astroloji vasıtasıyla kişi hem kendine hem hayata dair bir yolculuk yapmış oluyor. Üçüncü aşamayı yani ileri seviyeyi bitirenler arzu ederlerse Vedik Astroloji uzmanı olabiliyorlar. Eğitim sistemim öğrenciye sadece Vedik Astroloji tekniklerini öğretmek üzerine kurulu değildir. Öğrencimin hayata analitik bakmayı ve çözümsel yaklaşmayı da öğrenmesine destek vermeye çalışıyorum.

Vedik Astroloji’nin, klasik astrolojiden ne gibi farkı var?

Vedik Astroloji, sidereal zodyak dediğimiz sistemle yıldızları baz alarak gökyüzünü hesaplar. Buna göre de astronomik olarak gökyüzü batının kullandığı zodyak sisteminden farklı bir noktadadır. Yani esas olarak Vedik gerçek gökyüzü hesaplamalarına göre harita ve benzeri hesaplamaları yapar. Örneğin astronomik olarak şu anda Satürn Oğlak burç takım yıldızından geçmektedir. Kova alanına 2022 ikinci yarısından itibaren ulaşacak. Vedik Astroloji ile biz gökyüzünü gezegenlerin gerçekten oldukları noktadan inceleyebiliyoruz.

Diğer yandan Vedik Astroloji teknik olarak batı astrolojisinden farklı bakış açılarına ve uygulamalara sahiptir. Eski bir sistemdir, binlerce yıldır kullanılır ve uygulanır. Batı Vedik Astroloji 20.y.y.’nin ikinci yarısı ile keşfetmiş ama sistem hayli eskidir. Bütüncül bakar. Güneş’i merkez almaz. Vedik Astroloji’ye göre haritanın kalbi Ay’dır. Sadesati dediğimiz insan hayatında çok önem arz eden özel döngüleri çok net ve hızlı biçimde bize görme ve yorumlama şansı verir. Vedik Astroloji Veda’lardan gelir. Veda’lar bilgi bütünlüğü demektir. Veda’lar; astroloji, astronomi, ayurveda ve bedensel bütünlüğe önem veren yoga gibi alanlarla insana kendi yolculuğunda yoldaşlık eden kadim ve bütüncül bir sistemdir. Matematiksel hesaplamalar, astronomi bilgileri yanında soyut ve somutu yerinde harmanlaması adına kıymetli ve derinliği olan bir alandır. Kısacası Vedik; ruhunuza ayna olmaya, kadersel yolculuğunuzu aydınlatmaya ve kendi hikâyenizi daha derinden fark etmeye dönük tekniklerle bir yıldız haritasını incelemeye alır.

Sayılar ve renklerin hayatımıza etkileri neler?

Evren bir bütündür, var olan her şey kendi içinde ve bütün ile uyumlu çalışır. Sayılar bu uyum kategorisinde oldukça yüksek bir frekansa sahiptir. Sayıları hayatımızdan çıkardığınızda hiçbir şey çalışmaz. Semboller ve sayılar evrensel titreşimleri barındırırlar ve çok güçlüdürler.

Bizi oluşturan veya bizim alanlarımızda çeşitli biçimlerde güçlü çalışan sayılar vardır. Bu sayılar kader sayımız, ruh kodumuz gibi çözümlemelerle kişisel alanlarımızda etkin enerjiler barındırırlar. Bu konuda bir kitap yazdım ve eylül ayında yayınlanacak. Ancak sayıların bireysel olarak üzerimizdeki en genel ve etkin frekansı kader sayımızdır. Bu sayı ana frekansımızın ölçümlenmesini sağlar. Ayrıca kişisel sayımızı tespit etmemiz durumunda bize uyumlu veya uyumsuz olan sayıyı da bulmamız mümkündür. Böylece yaşadığımız mekânların sayılarıyla ne denli uyumlu olduğumuzu da ölçümleyebiliriz. İsimizin de sayı karşılığı vardır. Bu sayılar da bizim ruh alanlarımızla ilgili bilgiler verirler.

Renkler ise frekansların bizimle konuşma biçimleridir. Renk, frekans ve titreşimin evrensel harmoniye dönüşüp bizim için görünür hale gelmesidir.

Renkler bizim enerji alanlarımızı yönetir. Bu nedenle doğu ilimlerinde şakra denilen bedenin enerji merkezlerinin yöneticileri de renklerdir. Demek ki doğru renkleri doğru şekilde kullanırsak kendi enerjimizi de yönetme şansımız olur.

Son olarak önümüzdeki aylarda burçları neler bekliyor? Kısaca bahsedebilir misiniz?

Vedik Astroloji de tutulmalar bu yıl Boğa ve Akrep burçları üzerinden gerçekleşmekte. Dolayısı ile bu iki burç hayli kadersel temalardan geçmekteler. Jüpiter geri hareketine halen devem etmekte ve Retro ile oğlak burcuna geri dönecek. Oğlak, Yengeç, Boğa ve Başak burçları Kasım sonuna kadar yarım kalmış işleri yeniden düzenleme ve fırsatları bulacaklar. Merkür Ekim ayı boyunca Retro harekette olacak ki Terazi, Koç, Kova ve İkizler iletişim alanlarında ekimde daha dikkatli olmalılar ancak önceden başlamış ama yarım kalmış konuları bitirme şansına da sahip olacaklar. Akrep, Balık, Oğlak ve Yengeçler ise duygusal olarak güçlenmeyi öğrendikleri bir sene geçiriyorlar. Sorumluluklarının arttığı bir döngüyü deneyimlemekteler. Kova, Aslan ve Yay burçları acele ile hareket etmemeliler ancak özellikle yıl sonuna doğru geliştirmek istedikleri alanlarda fırsatlar yakalayacaklar.

Koç: Hayatlarındaki hedefleri yeniden gözden geçirme döngüsünden geçmekteler, sağlık, yakınlar, mesleki konularda zorlanırken, adeta sabrı öğrenmek durumunda kalıyorlar. Önlerinde ki iki ayı iyi yönetebilirlerse kalıcı deneyimler ve başarılar söz konusu olacak.

Boğa: Sonbahar özellikle eylül sonuna kadar iş ve kariyerde yeni kararlar alabilir. Taşınma, farklı bir eve veya mekâna geçmesi söz konusu. Güven duygusuna önem verdiği bir süreç yaşamakla birlikte hızlı kararlar almak zorunda kalabilirler.

İkizler: Şanslı bir döngüden geçiyorlar. Fırsatları iyi değerlendirmeli. İlişki alanında beklenmedik kararlar alabilir. Eylül ikinci yarısından Kasım sonuna kadar olan süreçte düşünerek hareket etmesi yerinde olur.

Yengeç: Kendi alanlarına çekilme isteği ve güvenlik ihtiyacı artıyor. İç öfkenizi kontrol etmelisiniz. Sağlığa özelikle Eylül ile Kasım arasında önem vermeniz yerinde olur.

Aslan: İkili ilişkiler, ortaklıklar, teklifler ve başkalarıyla birlikte yönettikleri alanlarda hızlı gelişme ve değişimden geçmekte. Evlilik ve her türlü ortaklı alanlarında önemli bir döngüyü tamamlıyorlar. Yeni bir iş, yeni bir ortaklık veya ilişki açısından sonbaharla birlikte hareketlenecekler.

Başak: Eylül’den itibaren Ekim sonuna kadar hareketli bir süreci var. Cesur kararlar alabilir. Aşk ve ilişkilerde yeni başlangıçlar söz konusu. Eskiye dair bir çok konuyu geride bırakacağınız bir döngünüz başlıyor.

Terazi: Önümüzdeki üç aylık dönemde gelir gider dengesine dikkat etmelisiniz. Maddi alanlarda planlı olmanız gereken bir süreç söz konusu. İlişkilerde şanslı ve karşı cinsin dikkatini çeken bir dönemdesiniz. Aşkta şanslı bir döngünüz başlıyor.

Akrep: Kadersel bir dönemden geçiyor. Özellikle kasım ve aralık ayları yeni kararlar ve başlangıçlar yapmak durumunda kalmanız gerek dünyevi gerekse aşk hayatınızda gelişmelere açık bir süreçten geçmenize neden olacak.

Yay: Yakın çevresi ile ilişkilerinde güçlendiği bir süreçten geçiyor. Çevresine destek verirken, kendi gücünü de fark etmesi söz konusu. Kariyer ve iş alanlarında yoğun bir sonbahar yaşayacaklar.

Oğlak: Eğitim ve akademik konularda, kişisel gelişim alanlarında önünüzdeki üç aylık dönem gelişmelere ve yeni olanaklara açık olacağınıza işaret etmekte.

Kova: Kariyer ve işte değişimler, hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekecek. Maddi konular özellikle eylül ile kasım arası önceliğiniz olabilir.

Balık: Girişimlerinizi hayata geçirme şansınız olacak. Ekim ayı eski konuların yeniden revize olacağı bir sürece işaret etmekte. Yarım kalmış işler veya ilişkilerin tamamlanma döneminden geçiyorsunuz. 