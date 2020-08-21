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Ümit Karalar Gökmen’in Tatil Günlüğü

Röportaj

Ümit Karalar Gökmen’in Tatil Günlüğü

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Influencer ve Fotoğrafçı Ümit Karalar Gökmen tatil favorilerinden olan Kaş’ı “Türkiye’de denizin ve yeşilin en güzel buluşması” olarak nitelendiriyor…

Bu yaz için tatil planlarınız nelerdir?

Pandemi sürecinden sonra sakin hayatlar yaşamaya çok fazla alıştık. Kısa bir Bodrum tatili gerçekleştirdim, ancak ilk fırsatta kendimi sakin yerlere atmak istiyorum.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri…

Kaş ve Kalkan benim vazgeçilmezim haline geldi. Ünlü tarihçi Heredot Kaş için şöyle demiş: “Yıldızların dünyaya en yakın gözüktüğü yer.”

Buna ekleme yapacak olursam benim için de Türkiye’de denizin ve yeşilin en güzel buluşması…

Dünyada ise henüz gitmemiş olsam da listemde bulunan Navagio, Zakintos, Yunanistan var.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Tatil ve işi birleştirdiğimiz, fotoğraf çekimi yaptığım, tüm dünyanın en güzel plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı’ndaki gün batımını, asla unutmuyorum. Adeta saklı kalmış bir cennet niteliğinde…

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?

Temiz deniz, keyifli sohbetler, dingin ve lezzetli akşam yemekleri…

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz…

Favori değil de olmazsa olmazlarım; beyaz keten gömlek, siyah bikini,

en rahat terliklerim, analog fotoğraf makinem.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Eşim, köpeğim ve dostlarım.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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