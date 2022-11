Uğurcan Kapıdağ: Tabelacılıktan Holdinge Kapıdağ Holding

Okuma süresi 10 dakika

Dinamik bir şirket olarak aktif bir şekilde yatırımlarına devam eden Kapıdağ Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Kapıdağ; sektöre attıkları ilk adımdan başlayarak, ilkeleri ve gayelerinden hareketle holdingin kuruluşunu, faaliyetlerini, sosyal yardım alanında yaptıklarını ve gelecek hedeflerini aktarıyor.

Öncelikle kendinizden bahsederek başlar mısınız?

Babam sayesinde ticaretle her zaman iç içeydim. Babamın erken yaşta iş hayatına başlaması, benim de erken yaşta ticarete girmemde vesile oldu. Babam on iki ya da on üç yaşında dede mesleği olan tabelacılık yaparak para kazanmaya başlamış. Ben de erken yaşta ticaretle kendi paramı yavaş yavaş kazanmaya başladım. Sonrasında da kendi ticari imkânlarımı yarattım. Ben on dört yaşındayken, babamın Sakarya’da reklam panosu üretim merkezi vardı. Her hafta sonu giderdik. Bir seferinde, çalışanlarla güzel ilişkilerimiz olduğu için orada kalmak ve onlara yardımcı olmak istedim. Tulumu giydim; işin en alt tabakasından başlayarak işi öğrendim. Daha sonra, babamın vasıtasıyla lise dönemlerimde ilk reklam duvarımı sattım. Oradan kazandığım parayla kendi okul ücretimi ödedim ve ailemi tatile çıkardım. Bu bana çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Paranın ne kadar zor kazanıldığını ve değerini hissettirdi. Dönüm noktam buydu. Lise bittikten sonra Amerika’da yaşamaya başladım; daha sonra Türkiye’ye döndüm. İlk ticari deneyimim bir spor salonu işletmekti. Bu iş bana, ticaretin gelir ve gider kısmıyla kurumsal hayatı öğrenmemde vesile oldu. Dört ila beş sene sürdü. O süreçte kendi şirketlerimi kurmaya başladım. İlk şirketim Unka Group, 2016 yılında kurduğum reklam pazarlama anonim şirketidir. International Dublin University Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünden mezun oldum. Sonrasında farklı farklı şirketler kurarak ticari hacmimi arttırdım. Ailemin manevi desteği benim için çok önemli ve babamın ticari hayatındaki profesyonelliği benim için çok değerli. Ailem bana her zaman güvenmiştir ve onların adını lekeleyecek bir şey yapmamaya her zaman dikkat ettim. O yüzden hep emin adımlarla ilerledim. Her geçen günde ivme kazandık ve güzel yerlere geliyoruz. Pandemi döneminde de Türkiye’ye ilk FDA onaylı hızlı Covid test kitlerini getirdik. İlaç şirketini kurduktan sonra sağlık sektöründe neler yapabiliriz diye düşünüp maske, dezenfektan ve benzeri ürünlerle ilgili işlerle ilgilendik. Kapıdağ Holdingde amacım, ailemin soyadını, en ileriye taşıyabildiğim kadar taşımak. Yeni dönemde dedemin adına bir vakıf kurmak istiyorum. Kime ne kadar fazla yardımımız olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum.

Kapıdağ Holdingin kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?

1973 yılında, açık hava reklam sektöründe o günün teknolojisi ile tabelacı olarak işe başlayan dedem Eyüp Sabri Kapıdağ ile kuruluşumuzun ilk adımını attık. Ardından, tek sayfalık haber bülteni ile medya sektörüne girdik. 1976 yılında Marmara Express adıyla yerel bölgesel bir gazete yayınına başladık. Daha sonra babam Sedat Kapıdağ, bu gazetenin yazı işleri müdürlüğünü yaptı ve Sakarya Gazeteciler Cemiyetinin en genç yönetim kurulu üyesi oldu. 1985 yılında, Bedrettin Dalan döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ilk billboard reklam panolarının konulmasını ve pazarlanmasını gerçekleştirerek, halen açık hava reklam sektöründe İstanbul’da ve Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bünyemizde bulunan tüm medya şirketleri, inşaat, gayrimenkul, ilaç medikal ve kozmetik sektöründeki firmalarımızla Kapıdağ olarak, holdingleşme sürecine girdik. Bu süreçte de özellikle ailemin bana olan katkıları sayesinde holdingleştik. Unka Group Reklam Pazarlama AŞ, DMB Medya İletişim Danışmanlık AŞ, Unka İlaç Medikal ve Sağlık Hizmetleri AŞ, Benka Yapı İnşaat Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Ltd. Şti. bünyemizde bulunan şirketler.

İlkeleriniz, misyonunuz nedir? Hitap ettiğiniz kesim hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Esas amacımız; kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımlarının güvenliğini arttırarak, sağlıklı bir şekilde, millî ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak. Bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunarak her kesime hitap ediyoruz. Açık hava reklam sektöründe; genelde A ve A plus muhitlerde açık hava mecralarını tercih ediyoruz; ancak, tüm segmentlerde reklam panolarımızla hizmet vermekteyiz. Ayrıca reklam üniteleri üretimi ve montajlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

Faaliyet alanlarınız neler?

Faaliyet alanlarımız medya sektörünün, televizyon ve yazılı basın hariç geri kalanını kapsıyor. Açık hava reklamcılık, dijital ve medya satın alma hizmetleri vermekteyiz. İlaç ve medikal kozmetik sektörüne pandemiden sonra girdik. Türkiye’ye FDA onaylı test kitini getirdik. Yeni kozmetik markamızı tescil ettirdik. Yılbaşından sonra yeni markamız ile üretim ve pazarlama faaliyetlerimizi başlatacağız. Gayrimenkul sektörüne değinirsek; gayrimenkul proje geliştirme ve yatırım danışmanlığı bizim uzmanlığımız. 2023’te yeni inşaat projelerine başlamayı planlıyoruz.

AR-GE faaliyetleri yürütüyor musunuz? AR-GE çalışmalarının, faaliyetleriniz içindeki yeri nedir?

AR-GE faaliyetleri yürütüyoruz, dünyayı takip etmemiz gerekiyor. Amerika’da yaşadığım dönemde açık hava reklamlarının çok fazla olduğunu, hologram teknolojilerini ve üç boyutlu reklam sistemlerini, dijital LED ekranları, oradaki gelişmiş teknolojileri gördüm. Dünyanın en büyük LED firmalarından Çinli bir markayla önümüzdeki aylarda ortaklığımız olacak. Türkiye’de artık elimizden geldiğince, ortamları LED ekranlara çevirmeye başlayacağız. Kozmetik sektöründe de; çok ilginç bir ürün geliştiriyoruz. Dünyada benzeri yapılmıştı fakat bu kadar gelişmiş etki yapabilecek bir ürün yoktu. Yurt dışından formüllerini ve hammaddelerini getirdik. Yılbaşından sonra ürünle ilgili güzel gelişmeler olacak.

Holdingdeki son gelişmeler neler? Yeni iş birlikleriniz, çalışmalarınız, yatırımlarınız neler olacak?

Çok geniş, dinamik bir şirket olarak aktif bir şekilde sürekli yatırım yapıyoruz. Açık hava reklam sektöründe diğer ülkelere de yayılmayı düşünüyoruz. Yeni projelerimizle; kamu kurumları olsun, özel sektör olsun, yurt dışı açık hava reklamlarındaki pazar payımızı arttıracağız. Önümüzdeki yıl gayrimenkul ve inşaat sektörüne de yatırımımız olacak ve yılbaşından itibaren piyasaya medikal kozmetik ürünlerimizle çıkacağız. Yeni yatırımlarla ilgili her yeniliğe açığız. Yurt dışına dair güzel projelerimiz bulunuyor; ama açıklamak için daha zamanımız var.

Pandemiyle birlikte ilaç sektörü doğrudan etkilenmişti. Bu süreçte Kapıdağ Holdingin performansı nasıldı? İş kollarınızda elde ettiğiniz sonuçları ana hatlarıyla aktarır mısınız?

Kapıdağ Holding resmî olarak pandemiden sonra kuruldu. Pandemi öncesi hazırlıklar yapılırken, Covid sebebiyle sonraya erteledik. Bunun avantajı oldu. Dünyadaki oyuncular değişti; ticari sıkıntılar yaşayanlar, ticari hacmini yükseltenler ve birçok gelişmeler oldu, yeni sektörler ortaya çıktı. Kapıdağ Holding olarak pandemiden sonra start verip yatırım fonlarıyla aktif şekilde güzel yatırımlar yapmaya başladık. Gözümüz kara bir şekilde ilerliyoruz. Piyasada her noktaya elimizden geldiğince giriyoruz. Bizim bile beklemediğimiz geri dönüşler aldık. Piyasada özellikle, son on beş senedir tekelleşme ve elinde siyasilerin desteği olan bazı firmalar vardı. Şimdi onları yavaş yavaş ekarte ediyoruz. Piyasada çok aktif bir rol oynuyoruz.

Şirketlerin sosyal sorumlulukları, başarılarının önemli kaynaklarındandır. Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda yaptıklarınızdan bahseder misiniz?

Biz her zaman; özellikle rahmetli dedem başta olmak üzere, devlet-vatan-millet-Sakarya zihniyetiyle, ticari ve maddi şeyleri her zaman geri planda tutarak, elimizden gediğince devlete ve millete ne kadar katkıda bulunuruz diye çalıştık. Bundan iki sene önce, 2019 seçimlerinden sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) başkanı ve deprem daire başkanı ile toplantı yaparak, belediyeye ihale karşılığında ekstra bağışta bulunmak istedik. İstanbul’daki bütün mahallere, deprem konteyneri bağışlamak istedik. Sonrasında bu projeye piyasadaki en son ödenen rakamların yüzde on daha fazlasını teklif ettik.

Bir diğer yardımımız kreş projesi yapmaktı.

İBB’nin yapacağı yüz elli adet kreşten yirmi tanesini yapmak istedik fakat siyasi engeller yüzünden yapamadık. Dedemin ve ailemin adına vakıf kurma hazırlıklarına başladık, önümüzdeki yıl içinde bir vakıf kurmak ve gerekli yardım ve destekleri vermek istiyoruz. Şu an birçok derneğe ve kamu kuruluşuna şirket ve şahıs olarak elimizden geldiğince imkânlarımız doğrultusunda yardım yapıyoruz. Doğa ve Çevre Derneğini devralmayı düşünüyorum ve aktif olarak görev alıp elimden geldiğince doğa ve çevre yararına hizmet vermek istiyorum.

İş etik kurallarınızdan söz eder misiniz? Müşterilerle ilgili neleri hedefliyorsunuz?

Güven bizim için en önemli şey. Şeffaflık ve çalışkanlık çok önemli. Bu üç madde ailece bizim için çok önemli. Güven olmadan ortalık yapamazsınız, şeffaflık olmadan ticaret yapamazsınız, çalışkan olmadan da başarılı olamazsınız. Müşterilerimize de bir kerelik parasını alalım gözüyle bakmayıp onları bir aile olarak görürüz; elimizden geldiğince -özellikle babam- onların özel olarak fikirlilerini ele alırız. Ben size ileriye dönük ne kadar katkı sağlarsam, o kadar ticaret hacmimizi büyütürüz. Biz; bir kere sizle iş yapalım, paranızı alalım şeklinde ilerlemiyoruz. Şu an yirmi yıldır, otuz yıldır çalıştığımız önemli kurumsal firmalar var. Bir kere ya da bir yıllık çalıştığımızda da, otuz yıllık çalıştığımıza da aynı hizmeti veriyoruz. Güvenilir kişilerle, problemsiz kişilerle iş yapıyoruz; bizim için para değil düzgün firmalar olması önemli.

Gelecek vizyonunuzdaki önemli başlıklar neler?

Gelecek vizyonumuzda; açık hava reklamında hedefimiz, en büyük açık hava reklam firması olmak. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe Türkiye ve yurt dışında elimizden geldiğince yatırımlar yapacağız. Ayrıca teknoloji tarafımız da var ve bir şeyler gelişiyor. Yeni gelişmelerle yolumuza devam edeceğiz. Bizim için 2023, ellinci yılımız olacak. Ailemizin ticari hayattaki ellinci yılı, bizim için mihenk taşı. Hem de cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olmasıyla denk gelişine ben kader diyorum. Bir Türk vatandaşı olarak doğru projelerle devlete ve millete ne kadar katkı sağlarsak biz de onu istiyoruz.

2023’e dair sektördeki beklentilerinizi ve görüşlerinizi özetler misiniz?

2023’te, sadece açık hava reklam sektöründe üç milyar Türk lirasının üstünde bir bütçe öngörülüyor. Şu an için elimizden geldiğince bu bütçede bu paydan ne kadar pay alabilirsek ve 2023-2024 seçimlerinde aktif olarak ne kadar hizmet edebilirsek mutlu oluruz. Bizim sektörde seçim dönemlerinde tarafını belli edersin; biz hep tarafsız olduk; ama yeri gelirse taraflı olacağımız dönemler de olabilir. Hedeflerimiz bu şekilde.