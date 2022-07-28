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Tuğçe Bakkal Safi: Pozitif Ambiyans

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Röportaj

Tuğçe Bakkal Safi: Pozitif Ambiyans

yazan:
29
Okuma süresi 1 dakika

Baby spa merkezi işi ilk geldiğinde, ben de birçok kişi gibi yeni öğrenmiştim aslında. Dünya çapında bu merkezlerin ne şekilde hizmet verdiğine ve nasıl dizayn edildiğine dair hızlı bir araştırma yaparak, tasarım sürecimizi başlattık.

Bu projede ilham kaynağımız, yok denecek kadar azdı. Baby spa merkezleri sektörde birbirlerine ilham olamayacak kadar yeniler. Bebeklere, yani dolayısıyla ebeveyne hitap ettiğimiz için “anı oluşturma” fikri ile yola çıkarak fotoğraf karesi için uygun köşeler oluşturduk. 

Hem bebeklerin hem annelerin ilgisini çekecek, benim de çok sevdiğim pembe ve yeşile yöneldik. Keskin köşeler yerine soft geçişlerle, içeriye girdiğinizde pozitif enerji veren bir ambiyans yarattık. Louise Baby Spa Merkezi projemizle henüz üç ayda birçok baby spa merkezine de ilham olduk. 

Dikkat çekici bir merkez yaratmaya öncelik verdik. Bu çekicilikle beraber tasarımın sempati ve pozitif enerjisini de koruması gerekirdi. Ortaya çok başarılı ve bence türünün ilk örneği bir iş çıkarttık.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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