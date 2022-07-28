Tuğçe Bakkal Safi: Pozitif Ambiyans

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Baby spa merkezi işi ilk geldiğinde, ben de birçok kişi gibi yeni öğrenmiştim aslında. Dünya çapında bu merkezlerin ne şekilde hizmet verdiğine ve nasıl dizayn edildiğine dair hızlı bir araştırma yaparak, tasarım sürecimizi başlattık.

Bu projede ilham kaynağımız, yok denecek kadar azdı. Baby spa merkezleri sektörde birbirlerine ilham olamayacak kadar yeniler. Bebeklere, yani dolayısıyla ebeveyne hitap ettiğimiz için “anı oluşturma” fikri ile yola çıkarak fotoğraf karesi için uygun köşeler oluşturduk.

Hem bebeklerin hem annelerin ilgisini çekecek, benim de çok sevdiğim pembe ve yeşile yöneldik. Keskin köşeler yerine soft geçişlerle, içeriye girdiğinizde pozitif enerji veren bir ambiyans yarattık. Louise Baby Spa Merkezi projemizle henüz üç ayda birçok baby spa merkezine de ilham olduk.

Dikkat çekici bir merkez yaratmaya öncelik verdik. Bu çekicilikle beraber tasarımın sempati ve pozitif enerjisini de koruması gerekirdi. Ortaya çok başarılı ve bence türünün ilk örneği bir iş çıkarttık.