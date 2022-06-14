Tuana Yücel Tatil Planlarını Anlattı.

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Bu yıl yeni evine taşınma telaşı içerisinde olan içerik üreticisi ve Box of Luv Flowers ile Cuatro Jewelry kurucu ortaklarından Tuana Yücel, yaz için Türkiye’de ve yakın ülkelerde vakit geçirebileceği bir tatil düşlüyor.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Geçtiğimiz sene pandemi dinlemeden, bir sene içerisinde dokuz ülke gezdim. Bu yaz yeni evime taşınma telaşım olduğu için daha çok Türkiye içerisinde ya da yakın destinasyonlara seyahat edeceğim. Taşınma işlerim bittiği gibi muhtemelen yaz bitiminde soluğu uzun zamandır çok özlediğim Amerika’da almayı planlıyorum.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Frozen Cherry diye, Beyrut’a yaklaşık bir saat uzaklıkta, dağların arasında tüm vadiyi tepeden gören bir restoran bulunuyor. Arabamız restoran yolundaki dik yokuşta birden arızalandı ve sislerin arasında yolda mahsur kaldık. Restoran 17:00’den sonra açılıyormuş, biz oldukça erken gitmişiz. O sebeple kimseler de yoktu ve uzunca bir süre arabayı çalıştırmayı denedik ama fayda etmedi. Telefon da tam çekmiyordu. En sonunda sinyali yakaladık ve meğer arabanın arızalanmadığını, kiralık olduğu için günlük km kotasını aştığından kendini kilitlediğini öğrendik. Ardından teknik ekipler, arabayı uzaktan çalıştırdı. En tedirgin olduğum ve aynı zamanda unutamadığım anılardan biridir.

Tatile dair hayalleriniz neler?

Tatil benim için hem karşı konulmaz bir tutku hem de aynı zamanda işim gereği, içerik ürettiğim bir fırsat. Üniversite zamanı altı ay Amerika’da yaşamıştım ve benim için unutulmaz bir deneyimdi. Hayatımın geri kalanında da bolca seyahat etmek ve tatile gidip çok beğendiğim bir ülkede bir süre tekrar yaşamak istiyorum. Yakın zamanlı bir diğer hayalim de spontane havalimanına gidip, o gün olan uçuşlardan birine o an bilet alıp tatile çıkmak.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?

Türkiye’de, eğlencesine ve cıvıl cıvıl sokaklarına doyamadığım Çeşme’yi; bana başka bir ülkedeymişim hissi veren upuzun palmiyeleri ve turkuaz deniziyle Fethiye’yi çok seviyorum. Dünyada ise beni en heyecanlandıran ülke Fas. Peri masallarından çıkmış meydanları, büyüleyici mimarisi ve her gittiğimde keşfetmeye doyamadığım “riad”larıyla gerçekten nefes kesici. Her şehri ayrı bir renk, ayrı bir hikâye… Bir de tabii doğal güzellikleri, göz alıcı kızıllıktaki Wadi Rum’ı ve gizemli Petra Antik Kenti ile Ürdün’ü de es geçmemek lazım.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?

Yaz geldiğinde, Instagram’da bana “Elbise Kadın” diye takılıyor genelde takipçilerim. Tatil bavulumda olmazsa olmazım rengarenk, uçuş uçuş elbiseler. Bir de onlara eşlik eden renkli topuklu sandaletler ve şapkalar.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Hep söylerim; her yakın arkadaşla tatil yapılmaz. Tatillerde çok iyi anlaştığım birkaç yakın kız arkadaşım var ve tatil planlarımı genelde onlarla yapıyorum.