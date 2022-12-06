TML Mimarlık Konut ve Ofis Tasarımlarındaki Değişim

Okuma süresi 2 dakika

Mimari ve iç mimaride yeni senaryolar üreten, tasarlayan ve bunların uygulamalarını uzman kadrosu ile yapan TML Mimarlık’ın kurucu ortakları İnşaat Mühendisi Tolgahan Coşkun ve Bünyamin Kuru, ofis tasarımlarındaki vizyonel bakışlarını MAG Okurlarına aktarıyor.

Müstakil Konut ve Ankara

Roma döneminden bugüne müstakil konutlar büyük bir bahçe, muhteşem bir yapı ve göz alıcı aksesuarlar ile konforu ve cazibeyi hedeflemiştir. Tasarımların, istek ve ihtiyaca cevap verirken bir hikâyeye sahip olması gerekmekte.

Kişisel zevkler ve istekler, bize muhteşem bir hikâye (proje) yazdırdı. Bu hikâyenin sunumunun ise, kendisi kadar iyi olması gerekiyordu. Bu yüzden sunumlarımızı sanal gerçeklik ile yaparak yapının en ince ayrıntısına kadar ilham kaynağı olmasını sağladık. Aynı zamanda her ince ayrıntısını hissederek uygulama sonunda hiçbir sürprize yer vermedik.

Akıllarda Kalan Ofis ve Showroom Tasarımları

Hiçbir tasarımdan kopyalanmayan, orijinal ve hedef kitlesine %100 uyumlu, amacına uygun, sade, modern ve sayılamayan birçok detay… Bu tasarımlara ulaşmak hiç zor değil, çünkü hedefimiz yerel olarak en kaliteli olanı en hızlı şekilde, bütçenize uyumlu projeler ve hikâyelerle çözümlemektir.

Başarı ve Kalite

Dünyada çalışma ortamlarının ekibinize ve hedef kitlenize, pazarlama stratejinize çok büyük katkı sağladığı biliniyor. Uzun soluklu yaptığımız detay çalışmalar, sizin için yazılacak hikâyenin en doğru olmasını sağlıyor. Başarı ilk önce hayal etmek ve doğru ortamda hayalinizi gerçekleştirmek ile olur.

Biz hikâyelerimize ilk önce hedef ile başlıyoruz daha sonra teknik kadromuz ile bu hikâyeyi görsel olarak sunuyoruz. Daha sonra mühendis ekibimiz birebir uygulamaya geçiyor.

Başarıya başka bir pencereden bakarak ticari kaygı gütmeden; tasarım ve kalite öncelikli bir mimari tasarım ve uygulama ofisinin nasıl işlediğini anlatmak için, mimar ve mühendis geleceğimize detayları aktarmak zorundayız. Sizin için tasarlıyor, ülkemiz için üretiyoruz.