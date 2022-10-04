Tasarımın Geleceği YDA Center’da Parlıyor

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Mimari ve iç mimaride yeni senaryolar üreten, tasarlayan ve bunların uygulamalarını uzman kadrosu ile yapan TML Mimarlık’ın kurucu ortakları İnşaat Mühendisi Tolgahan Coşkun ve Bünyamin Kuru, ofis tasarımlarındaki vizyonel bakışlarını MAG Okurlarına aktarıyor.

Annelerimiz Haklıydı, Düzen Önemli

YDA Center’daki bu projemizde ürünlerin ön planda olması ve muhteşem bir düzen için ahşap ve metalin dansını kullandık. Aydınlatma ile bu birlikteliği ölümsüzleştirdik.

Aydınlatma Sihirli Bir Değnek

Aydınlatma, ofislerde işe odaklanabilmek ve iyi hissetmek için, mağazalarda materyali iyi bir şekilde ön plana çıkarmak için harika bir faktör. Genel aydınlatmaları muhteşem tavan tasarımı ile birleştirip, mekânda bulunan raf sistemlerine de aydınlatmalar ekleyerek ferah ve huzurlu bir ortam sağlamış oluyoruz.

Doğal Dokular, Küçük Dokunuşlar

Natürel tasarımların geri döndüğü ve yaşam alanlarımıza hâkim olduğu bugünlerde TML Mimarlık ekibi olarak tasarladığımız ofis dekorasyonlarında da ahşap yüzeyleri sıklıkla kullanıyoruz. Ahşabın doğal dokusu ve sıcaklığı, ofis tasarımlarına modern bir estetik ve yumuşak bir ciddiyet katıyor. Tabii ki biraz da şekillendirmek çok önemli.

Tasarımda Duvarların Önemi

Üç boyutlu bir duvar kaplaması, şık ve stil sahibi bir mekân oluşturur; bir yandan da resmî bir hava katar. Duvarlarda kullandığımız üç boyutlu ahşap kaplama ile bu projemizde, alanda oluşturmak istediğimiz etkiyi sağladık.

TML Mimarlık ve İç Mimarlık Geleceği

2019’dan beri…