Tarçın Trends & Salons Doğal Güzelliği Keşfedin

Güzelliğe dair birçok hizmeti eş zamanlı sağladıklarını belirten Tarçın Trends & Salons kurucusu Alina Altuntop; ziyaretçilerine rahat koltuklarda film izleme seçeneği sunarken, ikramlarla da oldukça konforlu vakitler vadederek merkezlerinde uyguladıkları protokolleri MAG Okurları için detaylandırıyor…

ncelikle firmanız ve kendinizden bahsederek başlar mısınız? Firmanızın vizyonu nedir?

Zamanın birinde, kadınların, kişisel bakımlarına ne kadar zaman harcadığını düşünmüştüm. Kirpik ve kaş bakımı, manikür, pedikür, epilasyon… Bunlar kadınların kendini bakımlı ve keyifli hissetmesi için gerekli olan minimum kişisel bakım rutinleri. Her ay kaç kez kuaföre gittiğimizi, ne kadar çok vakit harcadığımızı düşündüm. Günlük hayatın koşuşturmacasında, kendimize, ailemize ve profesyonel iş yaşantımıza daha fazla vakit ayırmamız gerekmekte. Ben de her şeyi aynı anda yapabileceğiniz, her türlü ihtiyacınızı tek mekânda karşılayacak bir güzellik salonu tasarlamaya karar verdim. Hizmet kalitesi, huzurlu ve rahat ortamıyla sizleri her anlamda güvende ve mutlu hissettirmeliydi. Tarçın Trends & Salons işte böyle doğdu. Artık tek mekânda sağladığımız eş zamanlı hizmetlerimizle sadece tek bir yolculukla dünyayı fethetmeye hazırsınız!

Tarçın Trends & Salons olarak; yola sadece yüksek kaliteli hizmet sunmak için değil, daha fazlası için çıktık. Tarçın Trends & Salons, kendinize olan sevginizi arttırarak, doğal güzelliğinizi keşfedeceğiniz yeni bir mekân. Kısıtlamaları kenara iten, yaratıcı ve konforlu bir hizmet sunuyoruz. Salonumuzda kolay iletişim kurabilir, meditasyon için uygun ortamı yakalayabilir, rahatlayabilir ve kaliteli bir hizmet almanın mutluluğunu hissedebilirsiniz.

Güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerinde faaliyet gösteren bir markasınız. Hizmetleriniz hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Yumuşacık, nemli el ve ayak cildi; temiz bir manikür ve pedikür; canlı, parlayan, kalıcı oje renkleri. Geniş, açık bir bakış; sağlıklı, kıvrık kirpiklerin altından, gür, biçimli, boyalı kaşlar; sağlıklı bir ten, kar beyazı bir gülümseme… Bunlar; başarılı, kendine güvenen, mutlu bir kadının doğal belirtileridir. Tarçın Trends & Salons’ta sadece susuz medikal veya kombine manikür ve pedikür yapıyoruz. Her işlemi aromalı, yoğun bir bakım ve masajla tamamlıyoruz. Değişen yoğunluklarda, ritidektomi olarak da bilinen doğal yüz germe ve gençleştirme tekniklerini uyguluyoruz. Kırışıklıklar ve ödemlere karşı oval düzeltme için, manuel veya aparatla yapılan masajla kırışıklıkları yumuşatarak, kas tonusunun ve viskoelastik özelliklerin oluşmasına yardımcı oluyoruz. Ojede renkleri sık sık değiştirmeyi sevenler için on güne kadar dayanan 8free paleti sunuyoruz. Uzun ömürlü, parlak ve kalıcı özelliği olan, kaplama vernik gibi görünen Nail Pepublic ve LUXIO marka ojelerimiz misafirlerimiz tarafından çok seviliyor.

Merkezimizde hizmet alırken, oturduğunuz koltuğunuzun karşısındaki plazma ekrandan özel kulaklık yardımıyla dizi ya da filminizi izleyebiliyorsunuz. Taze demlenmiş çayınızı ya da badem sütlü lattenizi yudumlarken Tarçın tatlısını tadabiliyorsunuz.

El ve ayak bakımının önemi nedir?

Medikal manikür; tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize uzun süre zarar vermeden, mükemmel manikürü elde etmenizi sağlayan, güzellik ve tırnak hizmeti sektöründeki en pratik yeniliklerden biridir. Medikal manikürünün ana avantajların biri emniyettir. Medikal manikür ile cilt, kesilmiş manikürden çok daha yavaş büyür, buharlama işlemi olmadığı için enfeksiyon riski yoktur ve genel olarak işlem sterildir. Freze yardımı ile en sorunlu alanlar bile işlenebilir; nazik cilalama, tırnakların soyulmasını önler; ağrınınız olmaz ve tırnaklar daha pürüzsüz ve sağlıklı hale gelir, bakımlı görünür. Pedikürünse kümülatif etkisi vardır. Çatlakları, çapakları, nasırları ve batık tırnakları unutacaksınız ve ayaklarınız uzun süre bakımlı olacak.

Merkezinde uygulandığınız ipek kirpik ve kirpik lifting işlemleri hakkında bilgi verir misiniz?

Günümüzde kirpik endüstrisi, her zevke ve ihtiyaca uygun ipek kirpik seçenekleri sunabilmektedir. Biz de merkezimizde doğal etkiye sahip ipek kirpik prosedürünü doğru bir şekilde gerçekleştiriyoruz; sonuç olarak müşteri doğal ama daha etkileyici bir görünüme kavuşuyor. Bu teknikle kirpiklerinizin daha uzun, kabarık, kalın, doymuş ve dolgun olması sağlanıyor. Kirpik hizmetlerinde ana görevimiz, en doğal etkiyi korumak ve her misafirimizin kirpiklerini, beslenmiş ve sağlıklı tutmaktır. Bunun için ipek kirpik hizmetimizde sadece en kaliteli ipek kirpikleri ve yardımcı malzemeleri kullanıyoruz. Örneğin; InLei, benzeri olmayan bir İtalyan kirpik laminasyonu malzemeleri üreticisi. İtalya’da geliştirildi ve Milano Araştırma Enstitüsünde test edildi.