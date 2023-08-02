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Sude Durmuş: Tatil Planlarını ve Anılarını Anlattı.

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Röportaj

Sude Durmuş: Tatil Planlarını ve Anılarını Anlattı.

yazan:
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren güzeller güzeli Sude Durmuş, yaz tatili planlarını ve anılarını anlattı.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Bu yaz tatil planım, sevdiğim insanlarla gerçekten keyif aldığım zamanlar geçirmekti ve şu anlık da bu şekilde ilerlediği için çok mutluyum. Bu yaz Akyaka, Fethiye taraflarına gitmeyi istiyordum. Akyaka’ya gittiğimde Azmak’ta kano yaptım ve bu benim için çok güzel bir andı. Kite yapan bir sürü insanla tanıştım, onları izleyecek çok zamanım oldu. Ne kadar keyif aldıklarına şahit oldum, bu yaz kite öğrenmeyi çok istiyorum. Çok güzel bir arkadaş grubum var; onlarla daha sakin, doğayla iç içe, farklı deneyimler edindiğimiz aktiviteler yapmak bu yaz planlarımdan birisi.

Tatile dair hayalleriniz neler?

Her şeyden uzaklaşıp sadece huzur hissettiğim anlarla dolu günler geçirmek istiyorum. Görmek, keşfetmek istediğim çok yer var. Hayallerimden biri de görmek istediğim bir yere tek başıma gidip tek başıma tatil yapmak.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri neler?

Türkiye’de en sevdiğim tatil yerleri Çeşme ve Akyaka. Dünyada henüz gittiğim çok yer olmadı ama Amsterdam’dan çok keyif almıştım. Gitmeyi istediğim çok fazla yer var.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?

Bavul favorilerim bronzlaştırıcı yağım ve bikinilerim oldu, çünkü İstanbul’a taşınmadan önce Kuşadası’nda yaşıyordum. İstediğim her zaman denize gidebildiğim için denize girip, güneşlenmeyi ne kadar sevdiğimin farkında değildim. İstanbul’da geçirdiğim ilk yazım. Artık istediğimde bunları yapamıyorum ve gerçekten denize gidip bronzlaşmak, yüzmek, dinlenmek, bu hisler benim için daha da değerli oldu. Bu yüzden deniz planlarım için yanıma aldıklarım bu yıl tatil bavulumun favorileri!

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Kız kıza tatil yapmayı çok seviyorum. Yakın kız arkadaşlarımla müzik açıp makyaj yapmak, ne giysek diye düşünmek, dans etmek ve daha bir sürü güzel duygu…

“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem” dediğiniz neler var?

Bronzlaşmayı çok seviyorum. Bu yüzden sanırım hiç güneşlenmeden tatilimi bitirmek istemem.

Tatildeki gece ve gündüz kombin tercihiniz nedir?

Gündüzleri daha çok keten parçalar, etek, şort, crop; akşamları ise genellikle elbise tercih ediyorum.

Unutamadığınız bir tatil anınızı anlatır mısınız?

Sanırım bir önceki Alaçatı tatilimdi. Yakın arkadaşlarımla gece 12’de karar verip 5’te yola çıktık ve aniden, plansız bir şekilde gerçekleşti her şey. Bizim için çok güzel ve dolu dolu bir tatildi. Unutamayacağımız bir sürü anı biriktirdik. Uyumayıp bitik hallerde olsak da tek amacımız eğlenip güzel anılar biriktirmekti. Bu yüzden bu tatili en uykusuz, plansız ve dolu dolu geçirdiğim tatil ilan ediyorum. Benim için unutulmayacak bir tatildi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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