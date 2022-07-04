Sporsuz Tatil Olmaz

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Türkiye’ye windsurf’ü tanıtan millî sporcu, profesyonel rüzgâr sörfçüsü Çağla Kubat, unutamadığı tatil anılarını, favori tatil yerlerini ve hayallerini MAG Okurlarına özel yanıtladı.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Ben yazları kulüp ve akademide çok yoğun çalıştığım için tatil planlarımı kışa saklıyorum. Zaten yarışçı olduğum, eşim de windsurf yarış turunu yapan birliğin başkanı olduğu için yıllardır tatillerimizi, gittiğimiz şampiyonaların gerçekleştiği destinasyonlarda ya da antrenman için gittiğimiz adalarda yapmaktan keyif alıyoruz.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Unutamadığım tatil anım, dünya şampiyonası için gittiğimiz Aruba adası ve orada aldığım evlilik teklifi tabii ki… Bu arada eşimin ailesi Karayip Denizi’ndeki St. Croix adasında yaşadığı ve biz her yıl onları ziyaret ederken bu eşsiz yerde üç haftamı geçirdiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum.

Tatile dair hayalleriniz neler?

Tatil için gitmek isteyip, henüz orada yarış yapılmadığından bir türlü fırsat bulamadığım yer, Brezilya’daki ünlü sörf destinasyonu Jericoacoara. Oradaki doğal yaşantı ve dalgalar tüm sörf severlerin favorisidir.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri neler?

Türkiye’de birkaç yıl öncesine kadar yarışlarımızın bir ayağının gerçekleştiği ve çok keyifli zaman geçirdiğimiz Datça’yı çok özlüyorum. Bu yıl lige yeni eklenen Yenifoça’yı görme fırsatım oldu. Tarihî evlerle dolu, özel dokusunu koruyabilmiş bu sevimli sahil kasabasını çok sevdim. Alaçatı sörf için yaratılmış, dünyada sörfün başkenti kabul edilen bir yer; mutlaka korunması gerekiyor. Dünyada Virgin Adaları, Kanarya Adalarından Tenerife, İtalya’da Garda Gölü ve kışın Sarıkamış kayak pistleri en sevdiğim tatil yerleri…

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?

Benim tatil bavullarım, kıyafetlerim için küçük ama boardlarım ve yelkenlerim için oldukça büyük oluyor; 2.50 x 1.25 m boyutlarında örneğin.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Eşim ve kızım.

“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem”

dediğiniz neler var?

Spor yapmadığım bir tatil düşünemiyorum…