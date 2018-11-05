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Sofistike Moda Tutkusu

Röportaj

Sofistike Moda Tutkusu

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Lüks çanta markası Kwanpen’i Türkiye’ye getiren başarılı iş kadını Aslı Bayraktaroğlu bu serüvenin yanı sıra, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Edwina Sponza ile birlikte açtıkları konsept moda mağazası Jaune markasına dair de açıklamalarda bulundu…

Başarılı bir iş kadını olarak tanıyoruz hepimiz sizi… Nasıl doğdu bu başarı serüveni? Kwanpen ile yollarınız nasıl kesişti?

Kwanpen ile yolumuz bir Singapur seyahati sırasında tamamen tesadüf eseri kesişti ve sonrası da hızlıca aktı diyebilirim…

Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye temsilcisi olmak çok onu verici bir şey olmanın yanında çok büyük bir sorumluluk… Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için temel prensiplerinizi neler olarak belirlediniz?

Kwanpen’in hem satış hem marka algısı adına bir duruşu ve felsefesi var. Aynı felsefede kalmaya ve Kwanpen’in kimlik politikasına sadık kalmaya çok dikkat ediyoruz.

Bir yandan yeni bir iş kolu olarak da Edwina Sponza ile bir ortaklığa adım atarak yeni bir marka kurdunuz… Bu sürecin nasıl geliştiğini de dinleyebilir miyiz sizden?

İkimizin de ayrı ayrı hayaliydi bir konsept mağaza yaratıp hayata dair sevdiğimiz ürünleri ve tutkumuzu paylaşmak. İki yakın arkadaş olup hayaller aynı olunca yolumuz doğal olarak birleşti.

İş ortaklığı her zaman zordur… İnce eleyip sık dokumak gerekir, siz bu bağı nasıl kurdunuz?

Çok doğal gelişti açıkçası, çok ince eleyip sık dokuduğumuzu söyleyemem.

Peki aranızdaki iş bölümü nasıl?

Ben daha çok yurt içi işlere, üretime ağırlık veriyorum, Edwina da yurt dışı ilişkilere. Fakat ürün seçimlerini mümkün olduğunca beraber yapıyoruz.

Sizin için modanın kalbi hangi ülkede atıyor? Türkiye’nin bu sektördeki konumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Modanın kalbi bizim için Paris’te atıyor; temsil ettiğimiz markalar çoğunlukla Fransız çünkü.
Türkiye hem tasarım hem de yabancı markaları temsil etme anlamında çok ilerledi ama sektörün eksik bulduğum tarafı hala özgünlük…

Yerli üretimin desteklenmesi için ne gibi teşvikler olmalı sizce?

Üretimin desteklenmesi için, yerli malzeme ve ham madde tedarik zincirinin desteklenmesi gerekiyor ilk önce. Ham maddede zarar eden bir üretici satışta çok zorlanıyor.

Kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Bohem, şık ve maskülen.

İş hayatında bu kadar aktif olmak biraz yorucu olsa gerek… Bu motivasyonu özel hayatınızdaki hangi kaynaklardan sağlıyorsunuz? İşten arta kalan vakitlerinizde nelerle vakit geçirmek sizi eğlendirir ve dinlendirir?

Eşimden, çocuklarımdan, ailemden ve beraber çalıştığım iş arkadaşlarımdan alıyorum motivasyonumu. İş dışında ailemle vakit geçirmek ve yoga en keyif aldığım vakitler…

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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