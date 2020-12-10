Sınırları Aşan Tasarımlar

Okuma süresi 6 dakika

Tasarımlarının ünü Türkiye’yi aşarak dünyaca ünlü yıldızların tercihi olan ve günden güne yenilenerek mücevhere farklı bir tarz katan “Kısmet by Milka”nın kurucusu Milka Karaağaçlı markasının bugünkü konumundan mücevher stiline, yeni yıl koleksiyonlarından hedeflerine dair geniş yelpazede sorduğumuz soruları içtenlikle yanıtladığı röportajımız sizlerle…

Markanızın 10. yılını geride bıraktınız. Kısmet by Milka’nın dünden bugüne geldiği noktadan ve yaşadığı değişimlerden bahsedebilir misiniz?

Tasarıma, kültürümüzün belki de en belirgin sembollerinden olan nazar boncuğu ile başladım. Marka olarak hiç tahmin edemeyeceğim bir ölçüde ilerledik ve bu ilerleyiş devamında farklı bir çizgiye yönelmeyi de beraberinde getirdi. Formları daha belirgin, keskin ve riskli diyebileceğimiz parçalar yaratmaya başladık. O dönemki Türkiye için tutturduğum çizgi oldukça farklıydı. Çünkü yalın ve rafine tasarımlardan çok kuyumcularda bulunan geleneksel parçalar yaygındı. Şimdiki zamandan bahsedecek olursak eğer “maksimalizm” ön planda. Bu yaklaşımı şık ve kaliteli bir biçimde yansıtırken işçiliğin önemini göz ardı etmek mümkün değil. Yıllar içerisinde büyüyüp kendi atölyemizi kurmuş olsak da ilk günkü o samimiyeti hiç kaybetmedik. Genellikle markalar büyüdükçe bir noktadan sonra ister istemez fabrikasyon üretimine doğru ilerler. Ancak benim ekibim bu mesleği yıllardır tutkuyla yapan zanaatkârlardan oluşuyor. Yıllar öncesinin tekniklerini kullanarak el yeteneğiyle hayat bulan tasarımlarımın ilk günkü samimiyetini ve doğallığını kaybetmemesinin sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Kısmet’in ilk günkü natürelliğini de koruduğuna inanıyorum. Daha önce kullanmadığımız dokular ve rodaj teknikleriyle tasarımları farklı bir boyuta taşıdık. Son dönemde çıkardığımız koleksiyonlarda parıltıyı fazlasıyla arttırdık. Tasarım elementlerindeki değişikliklerin yanı sıra marka kimliği olarak da çok farklı bir yöne doğru ilerledik. Logomuz değişti, mağazalarımız yenilendi ve mağaza sayımız oldukça arttı. 10. Yılımız da yepyeni bir Kısmet’in doğuşuna şahitlik ettik.

Mücevher stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Mücevher stilim o anki ruh halime göre çok değişiyor aslında. Fakat nasıl bir modda olursam olayım birden fazla takıyı aynı anda karıştırarak eşleştirmeye bayılıyorum. Bence zaten Kısmet takılarının DNA’sında karıştırmak var. Çok takarsın fazla durmaz, az takarsın ben buradayım der. Modası geçmez. Rahat giyinmek istediğim bir gün de bile mutlaka kolyelerimi, bileziklerimi ve yüzüklerimi takıyorum. Küpelerimden bahsetmiyorum bile onlar vücudumdan asla ayrılmıyor.

Yeni koleksiyonunuzdaki tasarımlarınızda nelerden ilham aldınız?

Büyükada’da geçen çocukluğuma geri döndüğüm, o dönemin bana hissettirdiği duygularla yeniden yakınlaşmaya ve bağ kurmaya çalıştığım bir koleksiyon oldu. İsmini de balkonlardan aldık ve “Balconies” koyduk. Bu koleksiyonda en büyük ilham perilerim; mimarisiyle büyülendiğim şehir İstanbul ve çocukluğumun geçtiği ada oldu. Bahsettiğimiz balkonlar, İstanbul dediğimiz bu muhteşem kaosun içinde yükseklerde yatan birer hazine. Bu koleksiyonda, İstanbul ve mimarisi benim için adeta klasik güzellik algılarının yıkıldığı bir sembol haline geldi ve bu yüzden balkonlara, tasarımlarımla yeniden hayat vermek istedim. Koleksiyondan parçaları incelediğinizde Rococo tarzında eski İstanbul balkonlarına ait mimari elementleri rahatlıkla görebilirsiniz.

Madonna’dan Beyonce’ye dünyaca ünlü birçok yıldız tarafından markanızın tercih edildiğini biliyoruz. Sizi heyecanlandırdığını düşündüğümüz bu isimlerden kimler hangi tasarımınızı tercih ediyor?

Gerçekten neredeyse hayalini kurduğum herkesin Kısmet tasarımlarından birer parça taktığını görme şansına sahip oldum. Madonna, Monogram Koleksiyonu’na ait M D N A yüzüklere bayılıyor ve asla ellerinden çıkarmıyor. Bunun dışında Meghan Markle da Hamsa yüzüğünü ve Seed bileziğini neredeyse her gün takıyor. Daha birçok yüzden fazla dünyaca ünlü isim sayabilirim ama sanırım bana hikâyeleriyle en anlamlı gelenler bu iki isim oldu.

Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? İnsanlar bu süreçte Kısmet by Milka ürünlerini nerelerden satın alabiliyor?

Yoğun çalışan bir kadın olarak pandemi sürecinde yıllar sonra ilk defa yavaşlama fırsatım oldu. Normal şartlarda devamlı yurt dışına seyahat ediyordum. Pandemiyle birlikte bu yoğun tempom oldukça azaldı. Ailemle daha fazla vakit geçirme fırsatı buldum. Kendime dönüp yapmak isteyip de yapamadığım şeylere vakit ayırabildim. Bu dönemde fazlasıyla ilhamla doldum ve markam için yeni fikirler ürettim. Pandemi sürecinin başlangıcında herkes gibi biz de mağazalarımızı kapatmak mecburiyetinde kaldık fakat online satışımız her zaman devam etti. Şu anda mağazalarımızın tamamı açık. Kısmet by Milka tasarımlarına sahip olmak isteyenler dilerlerse mağazalarımızı ziyaret edebilir veya “kismetbymilka.com.tr” üzerinden tasarımlarımızın tamamına ulaşabilirler.

İlerleyen dönemlerde markanız adına gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hedefleriniz neler?

Sürdürülebilirlik adına önemli çalışmalarımız var. İlerleyen dönemlerde geri dönüşümle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedeflerimiz var. Daha önce ülkemizde yapılmamış bir girişim. Bu projeyi kısa bir süre sonra detaylı bir şekilde anlatıyor olacağız. Tabii bir de yeni açılacak mağazalarımız var onları da yakında duyuracağız.

Yeni yıl yeni heyecanlar 2021 yılında Kısmet by Milka’da ne tür tasarımlar ile karşılaşacağız?

2021’de lansmanını yapacağımız çok enteresan bir koleksiyon hazırlıyoruz. Doğadan, etrafımızdaki formlardan ve nesnelerden ilham alan, hayal gücünün sınırlarının zorlandığı daha soyut ve amorf tasarımlar yaptık. Size şimdilik daha gizemli ve fantastik ögeler barındırdığını söyleyebilirim.

Son olarak yeni yıl planınızı öğrenmek isteriz. Bu yılbaşında ne yapmayı düşünüyorsunuz?