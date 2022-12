Şıklığın Ta Kendisi Ronaff Pırlanta

Okuma süresi 3 dakika

Henüz on beş yaşındayken kendini sektörün içinde bulan, Ronaff Pırlanta kurucusu Sercan Rona, markasının izlediği vizyonu ve markası altında yer alacak pırlantaların hangi özellikte olmaları gerektiğini MAG Okurları için aktarıyor…

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?

Mardin’den on iki yaşında İstanbul’a gelip kuyumculuk yapmaya başlayan bir babanın ve eski zamanlarda ipek işiyle uğraşan bir annenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldim. Küçük yaşlarda yönetmen, kimyager, öğretmen gibi mesleklere ilgim varken kendimi on sekiz yaşında bu sektörde çırak olarak buldum. Bu sürece devam ederken bir taraftan işletme mezunu olduğum üniversite sürecini tamamladım. Şu an Türkiye’de seksen iki noktaya pırlanta satışı yapan ve aynı zamanda kendi atölyemizde tasarım, üretim ve satış sürecini yürüttüğüm Ronaff Pırlanta markasının kurucusuyum.

Ronaff Pırlanta şimdi nerede yer alıyor? Vizyonundan bahseder misiniz?

On beş yaşında kendimi bu sektörde buldum ve bu, gerçekten bir serüvendi diyebilirim. Kısa olarak anlatmak çok zor; fakat zorunlulukla başlayıp sonrasında tamamen bir tutkuya dönüşen meslek sahibiyim. Şu anda da Türkiye’nin seksen iki noktasına toptan pırlanta satışı yapan, kendi atölyesinde tasarlayan ve üreten, tüm Türkiye’ye satış yapan bir yerdeyiz. Yine de, daha çok başında yer alıyoruz ve her zaman öğrenecek çok şey var.

Katıldığım bir eğitimde yaklaşık 250 kişilik saha ekibi için bir yarışma düzenlenmişti. Bu yarışmada “Satışı nasıl çizersiniz?” diye bir soru sorulmuştu. O yarışmayı birinci olarak bitirdim ve çizdiğim resim, her yerde temsil ettiğim firmanın adının olduğu bir dünya haritasıydı. Aslına bakarsanız biz Ronaff olarak Türkiye’den çıkan, gerçek anlamda her şeyiyle bir marka olmak istiyoruz ve buna göre hem ürün çeşitliliğimizi hem de hizmetimizi en iyi şekilde sunmak için gayret ediyoruz

Ronaff, tasarım anlamında nasıl bir çizgiye sahip?

Ronaff, mücevherin ve değerli taşların çok geniş, sonsuz dünyasında kendisine asla sınırlar koymayan bir marka. Her geçen ve değişen zamana, zevke, renklere göre mücevher yapılabilir, ki işin doğası da zaten bunu gerektiriyor.

Pırlantalar, Ronaff taş stoklarına girmek için hangi özelliklere sahip olmalı?

Öncelikle en önem verdiğimiz kısım, pırlantanın iyi bir parlamaya sahip olmasıdır. Aslında bu en önemli konudur. Onun dışında 4C kriterlerinin dengeli bir şekilde olması bizim o pırlantayı stoklarımıza eklememize yeşil ışık yakar. Bu sebeple her karat, renk, berraklık ve kesimde pırlantalarımız stoklarımızda mevcuttur.

Pırlanta, şıklığın tamamlayıcısı mıdır? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bezen tamamlayıcıdır, bazen de şıklığın ta kendisidir. Aslında tarihe baktığımızda pırlanta ve mücevher için, şıklığın ilk göze çarpan kısmı diyebiliriz; ama ben modayı bir bütün olarak görüyorum. Bir kıyafet ile ayakkabı ya da çanta ile takı, mücevher ve pırlanta bence bir bütündür ve günün sonunda en iyi kombin kazanır.

Yurt içi ve yurt dışı yeni yatırımlarınız olacak mı?

Tabii ki biz ekip olarak sürekli kendimizi geliştiren, yenilikçi düşünen, üreten ve bundan keyif alan bir takımız. İleride Ronaff markasını daha çok duyacak ve seveceksiniz.