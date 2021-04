Sıcak, Davetkâr ve Havadar

Okuma süresi 4 dakika

Sizlere müstakil evlerle ilgili bazı anekdotlar aktaracağım. Bu anekdotların bazıları ufak detaylar olsa da büyük fark yaratacak konular içermektedir.

Işık ve Rengin Uyumu

Sıfırdan bir yapı tasarlıyorsak evimizin küçüklüğü ve büyüklüğü önemli değildir. Evin havasını değiştirecek ve gün ışığını içeriye alacak büyük ebatlı pencerelerin seçilmesi ev ortamının daha geniş hissedilmesini sağlayacaktır. İçeriye bol miktarda ışığın girmesi elzem bir konudur. Adeta nehir edasıyla içeriye huzme huzme girmeli. Eğer bol ışık alan bir mekân yaratabilirsek içeride koyu renk seçme özgürlüğü elde etmiş oluruz. Artık açık veya koyu renk tercihi bizim elimizde. Peki gelelim yapı karakterinden dolayı az ve küçük pencereler yapmamız gerekirse, tabii ki de bu bir tercih meselesi. Bu durumda koyu renk tercih etmenizi önermiyorum.

Mis kokulu çiçekler

Müstakil evimizde pencereler sadece bir ışık kaynağı değil aynı zamanda iç mekânınızın bir parçasıdır. Bununla beraber pencerelerin bahçeye olan uyumu adeta dans eden bir çift gibi olmalı. İçeriden dışarıya baktığınızda kendinizi bahçede hissetmeli ve pencereyi açtığınızda bahçeden hanımeli, lavanta, gül gibi mis kokulu çiçekleri içinize çekmeli, kuş sesleri siz kahvenizi yudumlarken evinizin içine dolmalı.

Azdan çok olur

Peki gelelim eşyalara, müstakil evimizde eşya seçimini nasıl yapmalıyız? Eşya seçimini yaparken kullanmayacağımız veya daha sonra kullanırım diyerek eşya seçimi yapmamanızı öneririm. Daha sonra ise bu fazlalık eşyalar başımıza iş açabilir. Seçimlerinizi minimal düzeyde tutarak daha açık soft ve ferah mekânlar yaratabilirsiniz. Renk seçimine gelirsek, tabii ki de renkler ve zevkler tartışılmaz ama bize danışacak olursanız, evimizin küçük veya büyük göstermesi sizin elinizde, geniş alan etkisi için açık ve soğuk duvar tonları tercih edilirken, zeminin rengi ise açık, tek renk ve desensiz ama aynı zamanda duvarların renginden farklı olmalıdır. Ve evimizin gözdesi mobilyalar, açık ton kuralı mobilyalar içinde geçerlidir. Evet gerisi sizlerin o engin hayal gücüyle açığa çıkacaktır.

Çalışma üçgeni

Mutfağın ergonomisinden bahsedelim. Her şeyden önce mutfağımız cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin çalışma üçgeni kuralını unutmayalım. Çalışma üçgenimizi pişirme, hazırlama ve saklama alanı olarak düşünebiliriz. Böyle bir üçgende her zaman en kısa yoldan hareket edeceği ve bununla birlikte zamandan ve emekten tasarruf edeceğinizin sonu ortaya çıkmaktadır. En önemlisi modern bir evdeki mutfak diğer odalardan daha az bazen de daha önemli bir rol oynamaktadır. Mutfak ünitesi seçerken sadece güzel görünmesi için düşünmeyelim. Aynı zaman da pratiklik ve güvenliği düşünmek de önemlidir. Hele bir de müstakil evlerde mutfağınızın balkon kapısı bahçeye çıkıyorsa daha ne isteyelim ki!

Herkes yatak odasının özel olmasını ister

Rahat bir uyku için ne yapmalıyız? Günümüzün en büyük problemlerinden biri bu aslında. Kaliteli bir uyku için en elzem konu gürültü… Bu nedenle yatak odamızın ses izolasyonu iyi şekilde çözmeli ve de akustiğini çok iyi ayarlamalıyız. Yatak odamıza diğer odalardan temaslı duvarlara televizyon gibi ses kaynaklarını koymamalıyız. Gelelim ışık sorununa, çok can alıcı bir doğa manzarası, deniz, orman vs. var ise büyük pencere öneriyoruz. Yok ise araba ışığı, sokak ışığı gibi kirli ışıkları en aza indirgemeliyiz. Her ne kadar perde olsa da bir şekilde içeriye girecek ışık, uyku kalitenizi bozacaktır. Yerinde ve minimal şekilde çözülmüş pencereler tercih etmeliyiz. Son olarak da ısı problemlerine önlem olarak uyku kalitenizi artırabilirsiniz. Oda mobilyalarının da ise renk seçimi sizin zevkinize kalmış bir şey ama benden size tavsiye açık ve soft renkler her zaman insanın sabahları daha enerjik ve mutlu uyanmasını sağlayacaktır.