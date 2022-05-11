Sibel Demirci, çocuklarıyla birlikte değişime uğrayan hayatını anlattı.

Okuma süresi 2 dakika

Influencer Sibel Demirci, çocuklarıyla birlikte değişime uğrayan hayatını ve onlarla yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek, neler söylersiniz?

Sonsuz sevgi ve merhamet…

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Çok isteyerek anne oldum. Çocuklardan sonra gelişecek olan kariyerimi ve özel hayatımızı buna göre planladım diyebilirim. Oğullarımızın doğumuyla da, onların ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz mutlu bir hayatımız var.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Ebeveynler artık çok bilinçli… Çoğu aile kolayca ulaşabildiği bilgiler sayesinde birçok konuda farkındalık kazanıyor.

Çocuklarınızın ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Çocukların ismi üzerine çok düşündüğümü ve derin anlamlar yüklediğimi söyleyemeyeceğim. İlk oğlumun ismi olan “Ayaz”, beğendiğim bir isimdi. İkinci oğlumun ismini de “Rüzgar” koyduk.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Sahilde bisiklete binmeyi, legolarla hayal gücümüzü zorlamayı, resim yapmayı seviyoruz. Büyük oğlumla ilk kez ikimiz, geçtiğimiz yılbaşı, Paris ve Disneyland seyahati yaptık. Çok hoşumuza gitti, sık sık tekrarlayacağımız bir aktivite olacak.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Annem her zaman kendi ayaklarım üzerinde olmamı öğütlerdi. Bugün kendimi bu kadar güçlü hissediyorsam, bunu gerçekten ona borçluyum.

İleride çocuklarınızın sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Eşim mimar, ben sanat tarihçiyim. Aynı zamanda arkeoloji eğitimi de alıyorum. Dolayısıyla evde hep bir sanat ve mimari sohbetimiz oluyor. Seyahatlerimiz genelde kültürel amaçlı. Çocukların meslek seçimlerini etkiler mi bilmiyorum ama neden olmasın?

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Çocukların ilgisi, yetenekleri ve yaratıcılıklarını her zaman gözlemliyoruz. Elbette fikir vereceğiz ancak, onların önceliği her zaman mutlulukları. Mutlu olacakları şekilde bir kariyer planlamaları için sonsuz destek olacağız.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Tüm annelerin, anne adaylarının ve anne olma isteğiyle yüreği çarpan hemcinslerimin Anneler Günü’nü kutlarım.