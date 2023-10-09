S&H Labware Festivalin Gözdesi

yazan: MAG 56

Festivalin Gözdesi

Ankara Kahve Festivali’nin ilgi gören stantlarından biri de S&H labware’di. Markanın kurucularından Begüm Beyoğlu S&H labware’in bu kadar ilgi görmesinin sebebini anlattı:

“Laboratuvar sektöründe öncü olan S&H labware markamız 2019 yılında, camdan imal edilmiş kahve demleme ekipmanları ve sunum ekipmanları üretimiyle de adını duyurmuştur ve kendi bünyesinde farklı bir departman olarak ilerlemektedir. Özellikle ülkemizde kahveye olan tutkunun artması, sunumlara olan ilginin artmasına sebep olmuştur. En çok da ürünlerimiz başta gençler olmak üzere kahve tutkunlarının keyifli içimlerine eşlik etmiştir.”