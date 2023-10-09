En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler kapak-konusu sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

S&H Labware Festivalin Gözdesi

blank
Röportaj

S&H Labware Festivalin Gözdesi

yazan:
56

Festivalin Gözdesi

Ankara Kahve Festivali’nin ilgi gören stantlarından biri de S&H labware’di. Markanın kurucularından Begüm Beyoğlu S&H labware’in bu kadar ilgi görmesinin sebebini anlattı:

“Laboratuvar sektöründe öncü olan S&H labware markamız 2019 yılında, camdan imal edilmiş kahve demleme ekipmanları ve sunum ekipmanları üretimiyle de adını duyurmuştur ve kendi bünyesinde farklı bir departman olarak ilerlemektedir. Özellikle ülkemizde kahveye olan tutkunun artması, sunumlara olan ilginin artmasına sebep olmuştur. En çok da ürünlerimiz başta gençler olmak üzere kahve tutkunlarının keyifli içimlerine eşlik etmiştir.”

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım faaliyetlerini bünyesinde bulunduran Logesa Lojistik’in kurucusu Esat Karlıdağ, yurt dışında açacakları şubelerin

Röportaj

Vajinoplastiye neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Doç. Dr. Burcu Kısa, bu tedavinin hangi yöntemlerle yapıldığını MAG Okurlarıyla paylaşıyor. Vajinal

Röportaj

Klasik, bohem, retro demeden, renk ayırmaksızın tüm tarzların bir araya getirilebildiği “eklektik stili” ele alan Moda Tasarımcısı