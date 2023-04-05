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Sertaç Taşdelen Yapay Zekâyı Moda Markası ile Birleştiren Yenilikçi Bir Tasarım Felsefesi

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Röportaj

Sertaç Taşdelen Yapay Zekâyı Moda Markası ile Birleştiren Yenilikçi Bir Tasarım Felsefesi

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Okuma süresi 1 dakika

Sanatı; teknolojiyi ve bireysel ifade gücünü yücelten bir tasarım felsefesi olarak tanımlayan Sertaç Taşdelen, moda dünyasını yapay zekâ ile buluşturan son teknoloji girişimini hayata geçiriyor.

Sertaç Taşdelen, moda dünyasını yapay zekâ ile buluşturan son teknoloji girişimini hayata geçirdi. Hem sanatçı hem teknoloji girişimcisi Sertaç Taşdelen tarafından kurulan bu yeni marka, Uzak Doğu ve Orta Doğu estetiğini birleştiren özgün ve sürdürülebilir bohem tasarımlarıyla İstanbul ve Dubai’de birçok ünlü noktada satışa çıkarak oldukça ses getirdi.

Sertaç Taşdelen, bir moda markası olmanın çok ötesinde sanatı; teknolojiyi ve bireysel ifade gücünü yücelten bir tasarım felsefesi olarak tanımlanıyor. Sanatsal ifadeyi bireysel deneyimlerle harmanlayan Sertaç Taşdelen, bu doğrultuda Ecem Dilan Köse, Ayşe Uluçay, Altın Tatlı gibi özgün sanatçılarla iş birliği yaptı.

Sertaç Taşdelen; geçtiğimiz günlerde ise, en yeni yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulan yeni koleksiyonunu duyurdu. Teknoloji ve modanın bu heyecan verici birleşimi, devrim yaratmayı ve markayı daha da yüksek başarı seviyelerine taşımayı vadediyor.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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