Ankara’daki Yapımlar Artıyor

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Menajer ve Cast Direktörü Serkan Polat; dizi ve film sektörünü, kariyerini, hayallerini, hedeflerini ve mesleğini oyuncu adaylarına tavsiye vermeyi es geçmeden MAG Okurları için aktarıyor…

Kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz?

1989 yılı Sivas doğumluyum. İlköğretimimi Süleyman Nazif İlköğretim Okulunda, liseyi ise (Mamak) Tuzluçayır Lisesinde tamamladım. Eğitimime Ankara Üniversitesi İşletme bölümünde devam ederek mezun oldum. Aynı zamanda yardımcı oyunculuk ve tiyatro eğitimi de aldım. Sonrasında özel bir ajansta Ankara ve İstanbul için çekilen dizi ve filmlerde ekip başı olarak çalışmaya başladım. Birkaç yıl sonunda aldığım deneyimle oyuncu cast direktörü oldum ve bir süre bu unvanla çalışmaya devam ettim. İşimi severek yapıyorum ve işimle ilgili donanımlı olmaya özen gösteriyorum. Şimdi ajansta menajer olarak çalışmaya devam etmekteyim. Hedeflerim arasında kendi adıma bazı yapımlara imza atmak ve dizi çekimlerine yönelik tecrübelerimi ilerletmek yer alıyor. Diğer taraftan; yetenekli oyuncular yetiştirmek; kişilerin daha başarılı olabileceğini, öz güvenlerini artırabileceklerini, kendilerini ifade edebilme yönünü güçlendirebileceklerini gösterebilmek ve var olan oyunculuk yeteneklerinin ortaya çıkarılabilmesinde yardımcı olabilmek benim için büyük bir övünç kaynağıdır. Bu yönde oyuncu adaylarının yeteneklerinin ve buna bağlı, yardımcı olabilecek diğer kabiliyetlerinin geliştirilmesini teminen güzel fırsatlar sunabilme düşüncesi benim ilkelerim arasında yer almakta. Tecrübelerim ışığında ve bu ana kadar yaptığım tespitlere dayanarak inanıyorum ki her insanın içinde bir oyunculuk yeteneği vardır. İşte tam bu noktada sektöre girme arzusunda olan kişilere yol gösterebilmek ve geleceklerine ışık tutabilmek bence büyük bir başarıdır. Son olarak bu güzel mesleğe başlamamda bana ışık tutan, yolumu aydınlatan ve birçok başarıya imza atmamda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Kariyerinize Ankara’da başlamış olmanın bir dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet, kesinlikle düşünüyorum, çünkü Ankara kısıtlı yapımların olduğu, fazla çekimlerin olmadığı bir yer. Buna rağmen on dört yıldır aktif olarak dizi, reklam, sinema, dergi ve katalog çekimlerine oyuncu yönlendiriyorum. İstanbul’a göre tabii ki dizi sayısı az ama aktif olarak farklı projelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sizin için menajer olarak çalışmanın en keyifli yanı nedir?

Bir menajer olarak planlama, organizasyon, motivasyon ve kontrol sürecini yönetiyorum. Sürecin dinamik olması, insanların farklı dünyalarına şahitlik etmek ve farklı ortamlarda bir araya gelmek çok keyiflidir. Aynı zamanda da çalıştığım kişilerin heyecanlarına ortak olmak, onları maddi-manevi hayallerine ulaştırmak, aldıkları eğitimlerle sektörde yer almalarını sağlamak, profesyonel ve duygusal bir bağ kurmak benim için en büyük onur ve gururdur.

Günümüzde dizi oyuncusu olmak isteyen biri ne yapmalı?

Dizi oyuncusu olmak isteyenler yeteneklerinin yanı sıra bu sektörün inceliklerini ve sancılı süreçlerini de göz önünde bulundurmalıdır. Çok çalışmak, gözlem yapabilmek, diksiyonun güzel olması, beden dilini etkili kullanmak ve genel kültür ile donanımlı olmak da beklenen diğer özelliklerdir. Ayrıca oyuncu olmak isteyen kişiler; çalışmak istedikleri kurum veya kuruluşun, yapımın, ajansın aktif olarak çalıştığına dikkat etmelidir. Kendilerine referans projeler gösterilmelidir. Örneğin; projelerine gönderdikleri oyuncu, figürasyon var mı? Bu göz önünde bulundurulmalıdır. Oyuncu adaylarına tavsiyem, kimsenin mağdur olmaması için detaylı bir şekilde araştırma yapmalarıdır.

Türk yapımlarının dijital platforma yönelmeye başlaması ajansları nasıl etkiliyor?

Günümüzde artık soluduğumuz havanın bile dijital olduğunun farkına varamayacak çok az sayıda insan kaldığını düşünüyorum. İnsanoğlunun binlerce yıldır var olmasının en büyük sebebi, bulunduğu ortama/çağa uyum sağlamasıdır. Beyinlerin kendini daha güncel ve dönüşümcü tutması gerekliliği anlamında bu değişim ve gelişimin kesinlikle sektörü olumlu etkilediği kanaatindeyim ama olumsuz yönünden değerlendirecek olursak; dijitale döndüler ve dönmeye devam ediyorlar. İlerleyen zamanlarda daha da aktif olacaklar, bu da televizyon değerinin düşmesine sebep olacaktır. Parası olan izleyebilecek, parası olmayan izleyemeyecek. Dijital de ücretsiz olursa herkes izleyebilir. Benim gönlümden geçen her şeyin ücretsiz olması. En azından herkesin izleme imkânı olur. Dijitale yönelmek, ajansları çok etkilemedi. Kişi sayısı, figürasyon, oyun isteme ve cast isteme sayıları aynı; sadece dijital olduğu için ücretli oluyor, herkesin izleme imkânı olmuyor, maddiyat olarak uygun olmayan vatandaşlarımız da var. O yüzden dijitallerin daha küçük ücretlendirme yapmasını veya ücretsiz olmasını kendimce isterim.

Cast direktörü olarak başladığınız kariyerinize menajer olarak devam ediyorsunuz. Gelecek zamanlarda farklı rollerde çalışma hayaliniz var mı?

Evet, ben bu sektöre ekip sorumlusu olarak başladım. Daha sonra ekip lideri, cast direktörü olarak ilerledim ve şimdi menajer olarak kariyerime devam ediyorum. Sektörde on dört yıllık tecrübem var. Tabii ki benim de güzel izler bırakmak istediğim hayallerim var. Kendime ait bir yapım şirketim olmasını, diziler çekmeyi, ünlü çıkarmayı ve en önemlisi de Serkan Polat isminin sektörde “İyi ki var, işini hakkıyla yapıyor.” denerek anılmasıdır, birçok insana ulaşmasıdır.

Dizi ve film sektörünün Ankara’ya yönelmesi hakkındaki yorumlarınız neler?

Sektörün merkezi uzun yıllardır İstanbul ama artık oradaki bu karmaşanın, bir miktar da olsa azalıp, Ankara’nın da medya dünyasıyla daha çok haşır neşir olması gerektiği taraftarıydım zaten. Ki denizi olmasa da git gide güzelleşen ve elitleşen bir şehrimizin olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ve özetle isabet oluyor diyebilirim. Dizi sektörünün Ankara’ya yönelmesi; insanların farklı bir kültüre, mekâna, atmosfere şahitlik etmesini sağlıyor. Ankara dizi sektörü için çok uygun, sakin ve maliyet olarak da çok yormayan bir yer. Yapımlar yavaş yavaş Ankara’ya geliyor ve Ankara’da sağlam projeler yapılmaya devam ediyor.

Önümüzdeki yıllarda Ankara’da daha fazla yapım olacak mı? Gelecekteki projelerinizden bahseder misiniz?

Evet, fazla olacaktır. Teşkilat, Gönül Dağı ve Behzat Ç. dizileri devam ediyor. Neşet Ertaş’ın sinema filmi ve TRT 1’e Kumpas belgeseli çekildi. Güzellik yarışmaları oluyor. Önümüzdeki günlerde haftalık olarak yayımlanacak dizimiz olacak. Süreçte yeni projelerimiz ve yeni sürprizlerimiz ile ilgili duyuru yapacağım. Kendi adımıza da dizi çekme planımız var, onu da yakında Türkiye’ye duyuracağız.