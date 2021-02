Serkan Kızılbayır İle Yan Koltuk

Okuma süresi 7 dakika

Radyo Vizyon Yayıncısı Serkan Kızılbayır’ın, Sosyolog ve Moderatör Başak Temel ile kariyer serüveninden Türkiye’nin en büyük canlı yaşam platformu Studio Canlı projesine, 3K Yaşam Tasarımı programından sosyal medyanın insan yaşamına etkilerine kadar merak edilen her şeyi konuştuğu keyifli röportajı sizlerle…

Başak Temel kimdir ?

Sosyoloji ve teknoloji sentezi bir profilim. 1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldum. On yıl kurumsal hayatta yönetici olarak son on yılda ise bir girişimci ve danışman olarak hayatıma devam ediyorum. Toplumsal gelişime hizmet eden yeni medya ve teknoloji temelli projeler yapıyorum. Kurumsal, sosyal ve bireysel gelişime dair biriktirdiklerimi televizyon projelerim, kurumsal eğitimler ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle hayata geçiriyorum. Bugüne kadar otuzdan fazla ulusal ve uluslararası proje hazırlayıp yürüttüm. Yüz binden fazla kişiye yüz yüze, yirmi binden fazla kişiye de online olarak eğitim verdim. TRT ve özel kanallarda beş yüzden fazla televizyon programı hazırlayıp sundum, içerik danışmanlığı yaptım. Markaların hem müşterilerine daha etkin dokunabilmesi adına projeler hazırlıyor hem de çalışanların daha verimli olabilmeleri adına eğitim ve gelişim projeleri hayata geçiriyorum. Özetle gelişim, değişim odaklı strateji ve içerik geliştiren bunları da medya ve teknoloji kanalıyla bireylere ulaştıran biriyim. Şu an iki mobil girişimin de ortağıyım.

Studio Canlı nedir?

Ortaklarından olmaktan büyük mutluluk duyduğum bir mobil uygulama olan Türkiye’nin ilk ve en büyük canlı iyi yaşam platformu Studio Canlı. Yaklaşık bir yıl önce hayata geçen projemiz bugün sadece ülkemiz değil Avrupa’da da yabancılara İngilizce olarak iyi yaşam farkındalığını kazandırmak için çalışan bir proje durumunda. Studio Canlı, wellbeing alanında tüm kategorilerde hizmet veriyor. Meditasyondan sağlıklı beslenmeye, psikolojiden koçluğa, yogadan nefese kadar pek çok kategoride alanında uzman iki yüz eğitmen ile etkileşimli grup dersleri, uygulamalar, atölyeler mevcut. Kurumsal tarafta da markalar ve firmalar ile çalışıyoruz. Studio Canlı olarak markalar için platformumuz üzerinde ister herkesin katılımına açık istenirse sadece davetlilerin katılabileceği online canlı etkinlikler, festivaller, maratonlar, sosyal projeler düzenliyoruz. Kurumsal çalışanlar için firmaların ihtiyaçlarına özel tasarım eğitim – gelişim programları tasarlıyor uygulama üzerinden hayata geçiriyoruz. Markanıza özel sağlık, güzellik, spor, hobi, gelişim ve detox merkezleri oluşturabiliyoruz.

Günümüzde insanlar ne istiyor?

Zihnimiz sakin, kalbimiz huzurlu, bedenimiz zinde, ruhumuz ferah olsun istiyoruz. Bu zorlu dünyada elbette bunu yakalamak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Hayatımızda neler azaldı?

Yaşamdan aldığımız tatmin azaldı. Seçenekler artarken biz daha mutsuz olduk. Konsantrasyon çok azaldı bu da daha çok başarısızlık, mutsuzluk ve sağlık sorunları getirmeye başladı. İletişim kalitemiz, paylaşımlarımızdaki derinlik azaldı bu da daha yalnız ve korunaksız hissetmemize, içimizdeki hırçınlıklara ve öfkelere neden olmaya başladı. Sosyal bağlarımız azaldı, daha çok takipçimiz daha az arkadaşımız dostumuz ve daha yüzeysel ilişkilerimiz oldu. Yaşadığımız tüketim toplumu, sosyal medya, filmler, akımlar ve hepsi bizde yetememe, yetişememe duygularını havalara uçurdu.

Geçenlerde sosyal medya sayfanda denk geldim. 3K Yaşam Tasarımı nedir?

Şimdiye kadarki deneyimlerimle oluşturduğum bir gelişim yaklaşımı ve programı. Başarılı ve kaliteli yaşam standardı ile farkındalıklı bir yaşam sürmek herkesin isteği. Ben de bu anlamda “3K Yaşam Tasarımı” ana başlığı ve alt konuları ile kurumsal eğitimler, marka projeleri, sosyal çalışmalar, bireysel danışmanlık programları ve ünlü isimlerle onların deneyimlerini paylaşmak adına yayınlar hayata geçiriyorum.

Peki sana göre kaliteli hayat nedir?

Kaliteli yaşam dediğimizde kendine değer veren, seçimlerini farkındalıkla yapan, kendini geliştirmeye zaman ayıran, kültür ve sanatla haşır neşir olan, sadece işini değil hayatın tamamını yöneten bir kişi canlandırıyorum. Bedensel sağlığımız, gelişim odaklı ve pozitif düşünce şeklimiz, stres kontrol becerilerimiz, zaman ve öncelik yönetimimiz ve hayır diyebilmemiz hayatımızdaki kaliteyi korumak için çok önemli.

En büyük sorunumuz ‘’Hayır’’ diyebilmek. Hayır demek için ne yapabiliriz?

Öncelikle hayır demenin ayıp olduğuna dair hepimizin bilinçaltında olan kalıptan arınmamız gerekiyor. Hayır demek kendimize saygıdır. Başkasına saygılı olmak adına kendimize saygısızlık yapmak zamanla özgüvenimizi yok eder. Hayır diyebilmek için hayatınızda net ve gerçekçi hedefler, hedeflere yönelik belirlenmiş öncelikler, prensipler ve değerler netleşmiş olmalı. Sonrasında da hayır demenin o kişinin şahsına değil bizimle ilgili tüm bu kriterlerle ilgili bir durum olduğunu karşımıza anlatmalıyız.

Mükemmel olmak nedir ? Eziyet mi Meziyet mi?

Güzel yakalamışsınız. Evet bıkmadan usanmadan söylediğim sözlerde bu “Mükemmeliyetçilik meziyet değil eziyettir.” İşimizi iyi yapmayalım demek istemiyorum ben de halâ çok çalışan, üreten, hep daha iyisini yapmaya çalışan biriyim. Ancak mükemmel denen bir tanım olmadığını, her saniye dünyanın değiştiğini, temel olan şeyin değişimle uyumlu ve gelişim zihnine sahip bireyler olmamız gerektiğini hatırlamalıyız.

Sosyal medya bizi nasıl etkiliyor?

Yapılan araştırmalar özgüvenimizi yerlere serdiğini söylüyor. İnsan zihni bizim elimizde olanda gördüğü her kare fotoğraf ve video ile kendini kıyaslıyor. Dinlenmek, kafa dağıtmak ve eğlenmek için dolandığımız sosyal medyadan negatif depolanmış olarak çıkıyoruz. Biz fark etmeden zihnimiz yoruluyor. Olumsuz duygular yükseliyor.

Hayaller ve hedefler arasında bu dönemde yol mesafesi çok arttı ne diyorsun?

Hayallerimizi yukarıda tutmak motive edebilir tersi de olabilir bunun dengesini yakalamak çok önemli. Hayalleri daha netleştirip adımlara bölüp hedeflere çevirmek gerek. Medyanın bize sunduğu pırıltılı hayalleri kendi hayalimiz gibi almış olabiliriz, buna dikkat etmeli.

Pandemi döneminde çiftlere önerin nedir?

Daha çok sohbet etmeliyiz ve dinlemeyi öğrenmeliyiz. Evde kaldığımız şu dönemde yargılamadan ve eleştirmeden dinlemeyi öneririm. Aynı fikirde olmasak dahi birbirimizi anlama niyetiyle dinlemeye çok ihtiyacımız var. Karşımızdakinin ihtiyaçlarını, duygularını onun için hayatta önemli olan şeyleri, motivasyon kaynaklarını ve daha fazlasını ancak dinleyerek anlayabiliriz.

Son olarak final sorum ve dünyanın gündemi küresel ısınma ile ilgili ne düşünüyorsun?

Küresel ısınma bütün Dünya için çok büyük bir problem ve biliyorsun ki araç trafiği en büyük tetikleyicisi. Özellikle dizel araçlar, yarattığı etki sebebiyle küresel ısınmayı çok büyük yönde etkiliyor. Sen de Lexus ile çekim yapacağız deyince internette araştırma yaptım. Şunu öğrendim ki, Lexus’un araçlarında özellikle kullandıkları Hybrid teknolojisi sayesinde dizel araçlara nazaran 1 – 1,5 tona kadar emisyon oranında azalma ile doğaya katkısı var. Bu da gerçekten çok önemli. Ben de böyle bir yaklaşımda oldukları için kendilerini kutlamak isterim