En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Selma Çilek Çiftçi’nin Tercihleri

Selma Çilek Çiftçi
Gabfoods
Gabfoods
Gabfoods
Gabfoods
İnari
İnari
İnari
Röportaj

Selma Çilek Çiftçi’nin Tercihleri

yazan:
35
Okuma süresi 1 dakika

İstanbul’da yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori 5 mekanın hangileri?

Bebek Balıkçısı, Da Mario, Inari, Gab Foods ve Zuma.

Peki dünyada en sevdiğin mutfak ve en beğendiğin yemekler…

Dünyada en sevdiğim mutfak Meksika mutfağı. Sevdiğim yemeklere gelince; aslında ayırt edemem çünkü sevdiğim çok fazla yemek var ama ilk aklıma gelen yaprak sarma oldu şu an…

Yemek yapmayı seviyor musun, hangi yemeklerde iddialısın?

Kendim yemek yapıyorum fakat genelde sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. En severek yaptığım yemek fırında pişen et yemekleri, bunlarda iddialı olduğumu söyleyebilirim hatta. Tatlı olarak da; sağlıklı, az malzemeli, kalorisiz ama kalorilisini aratmayacak tatlarda özel tariflerim vardır.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

İstanbul’da ve yurt dışında yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori mekanların hangileri? İstanbul’da; La Petite

Röportaj

İstanbul’da yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori 5 mekanın hangileri?   Zuma, Papermoon, Bi Nevi, Mangerie

%d blogcu bunu beğendi: