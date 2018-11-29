Selma Çilek Çiftçi’nin Tercihleri

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İstanbul’da yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori 5 mekanın hangileri?

Bebek Balıkçısı, Da Mario, Inari, Gab Foods ve Zuma.

Peki dünyada en sevdiğin mutfak ve en beğendiğin yemekler…

Dünyada en sevdiğim mutfak Meksika mutfağı. Sevdiğim yemeklere gelince; aslında ayırt edemem çünkü sevdiğim çok fazla yemek var ama ilk aklıma gelen yaprak sarma oldu şu an…

Yemek yapmayı seviyor musun, hangi yemeklerde iddialısın?

Kendim yemek yapıyorum fakat genelde sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. En severek yaptığım yemek fırında pişen et yemekleri, bunlarda iddialı olduğumu söyleyebilirim hatta. Tatlı olarak da; sağlıklı, az malzemeli, kalorisiz ama kalorilisini aratmayacak tatlarda özel tariflerim vardır.