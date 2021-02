Selen Sürel Akkaya – Kaya Akkaya

Okuma süresi 3 dakika

Oyuncu Kaya Akkaya, eşi Selen Akkaya ile olan aşkını ve tanışma hikâyelerini anlattı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Aslında Selen ile ben tanışmadan önce ablam, kardeşim, annem, babam hepsi tanışmışlar. Ben ailede Selen ile tanışan son insanım. O zamanlar ablamın bir oyunculuk ajansı vardı. Selen’e iş teklif etmiş ve Selen’de ajansta menajerliğe başlamış. Bir gün ajansa geldim. Kapıyı çaldım ve kapıyı Selen açtı. İlk kez gördüğüm an o andır. Görür görmez etkilendim, ışık saçıyordu. Hemen ajanstaki arkadaşlarımdan ismini öğrendim ve tanıştık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Bu soru çok zor bir soru. Bence aşk dediğimizde farklı birkaç şeyi tanımlıyoruz. Nasıl ki insanlar olarak farklıysak, aşkın bizdeki tezahürü her insanda farklı. Şöyle bir tanımlama deneyebilirim, sakince yanan, alevi güçlü bir kibrit düşünün, düzgün ve dinlendirici bir alevi var. Bu ilişki olsun. Aşk da o kibritin ilk yandığı an, bir zımparaya sürterek, kıvılcımlar saçarak, gürültüyle ve ihtişamla parladığı an. Bazen çiftler o anın bitmesinden şikayetçi olurlar, oysaki tüm o hengâme ardından gelecek olan kuvvetli ama sakin alev içindir zaten. Kimse sürekli kıvılcımlar saçan bir kibrit istemez. Aşkımı nasıl ifade edeceğime gelince, ona ben karar veremem, aşk bu, kendini nasıl ifade etmeyi seçerse öyle. Tek diyebileceğim, çılgınca ve umarım az utandırarak…

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Romantizmimi Sevgililer Günü üzerinden yaşayan biri değilim. Selen ile 10 yıldır beraberiz ve başladığımız andan beri hiç Sevgililer Günü kutlamadık. Birlikteliğimizi ise 10 yıldır hemen her gün kutluyoruz. Her gün parti vermiyoruz tabii ki ama 10 yıldır “seni seviyorum” ve “iyi ki varsın” demediğim bir gün hatırlamıyorum.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Bence Sevgililer Günü’nün anlamı, siz o güne ne anlam katarsanız odur. Ben şahsen derin bir anlam katmıyorum, 13 Şubat’ta da elimde bir demet çiçek ya da bir sürprizle veya ikisi beraber Selen’in karşısına çıkabilirim. “Yarın Sevgililer Günü, bugün yapmayayım bunu en iyisi” diyecek biri değilim. Ama 20’li yaşlarımda bir eğlencesi olduğunu kabul edebilirim. Bir oyun gibi, beklentilerin ve çabaların olduğu, zaman zaman da sınav günü tadında bir gün diyebilirim.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Fransa/Paris. Selen’e evlenme teklif ettiğim şehir.

14 Şubat için planınız nedir?

15 Şubat’a sağlıkla geçebilmek..

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Randevunun nerede olduğuyla ilgili bu ama elbette şık olunmalı, gündelik kıyafet özensizliğinde olmamalı. Diğer yandan alışılmadık şekilde giyinerek insan kendine de yabancılaşmamalı. Aynaya baktığında kendini güçlü yakışıklı/güzel hissedeceğin bir kıyafet olmalı.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Mekân olarak bir restoran, bir kafe, bir kulüp soruyorsanız, cevabım yok. Diğer yandan romantik bir yer hayal ettiğimde kafamda ilk canlanan; yıldızların altında, sahile vuran küçük dalgalara basarak yürüdüğümüz ve epey ardımızda kalmış bir Jazz Club’dan gelen müziği zar zor duyduğumuz bir Ege koyu olabilir.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

City of Angels.