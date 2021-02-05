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Selen Seyven- Baran Yıldırım

Röportaj

Selen Seyven- Baran Yıldırım

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Oyuncu Selen Seyven, eşi Baran Yıldırım ile birlikteliklerinden ve romantik tatillerinden bahsetti.

 

 

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Ben pandeminin başında kendimi Fethiye’de bulunan Kabak Koyu’na kapattım. Yaklaşık olarak iki ayımı orada geçirdim, eşimle de orada tanıştık.

 

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

İki bireyin birbirleriyle uyumlu bir dünyada, sevgiyle yaşamalarıdır. Ben genellikle aşkımı ise içimden geldiği gibi bazen özel bir sürpriz bazen ağızdan çıkan güzel sözlerle ifade ederim.

 

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Henüz almadım.

 

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

O güne özel bir durum olduğunu düşünmüyorum, sevdiğiniz insanla geçen her gün özel ve güzeldir.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Aslında ön balayı desek daha doğru olur çünkü tanıştığımız andan itibaren sanki çok uzun zamandır birlikteymişiz de evlenip balayına çıkmışız gibi bir yerde büyülü, pandemiden uzak, doğanın göbeğindeydik. Fazlasıyla romantik, bize has zamanlar oldu.

 

14 Şubat için planınız nedir?

Evde her gün yaptığımız gibi güzel bir akşam yemeği yeriz diye düşünüyorum.

 

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Sade ve şık olmak bence. Mesela hem hareketleri kısıtlamayan hem de asil duran tek parça bir elbiseyle, fazla yüksek olmayan rahat bir topuklu eşliğinde üstüme aldığım bir trençkot ve takılarla kıyafete şıklık katmak.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Ben eşimle tanıştığım Kabak Koyu’nu ve çevresindeki yerleri fazlasıyla romantik buluyorum. Bir mekândan ziyade doğaya gidip yanınıza alacağınız bir şişe şarapla dopdolu romantik anlar yaşabilirsiniz.

 

En sevdiğin romantik film hangisi?

En sevdiğim romantik film Notebook.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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