Şehrin Merkezinde Şehirden Uzak Hilton İstanbul Bakırköy

yazan: MAG 49

İstanbul’un tarihî yarım adasına çok yakın konumlanan Hilton İstanbul Bakırköy, kentin zengin tarihini ve dinamik kültürel yaşantısını bir araya getirerek iş ve eğlenceyi mükemmel bir dengeyle sunuyor.

Marina, alışveriş merkezleri, spor tesisleri ve ticaret merkezlerine kısa mesafede yer alan Hilton İstanbul Bakırköy, ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi vadediyor. Deniz manzarası ve geniş etkinlik alanlarıyla dikkat çeken otel, tarihî güzellikleri keşfetmek isteyenler ile iş amaçlı seyahat edenler için rahatlatıcı bir konaklama seçeneği sunuyor. Şehrin sunduğu iş ve eğlence imkânlarına kolay erişim sağlayan Hilton İstanbul Bakırköy, ayrıcalıklı bir konum ile misafirlerine hizmet veriyor.

İstanbul’un Panoramik Deniz Manzarası Eşliğinde Unutulmaz Anılar Biriktirin

Toplam üç yüz altı tane farklı oda seçeneğiyle konuklarını ağırlayan otelde; yüz seksen dokuz standart oda, on sekiz lüks oda, üç engelli erişimine uygun oda, iki bağlantılı oda, yirmi dokuz “executive” süit, on altı köşe oda, on bir süit, sekiz lüks süit, beş aile süiti ve bir adet iki yüz altmış metrekarelik kral dairesi bulunuyor. Modern mimari anlayışı ve yerden tavana cam pencerelerle dizayn edilen süitler, misafirlere panoramik deniz manzaraları sunarken; temiz havası ve deniz kenarındaki avantajlı konumu ile Hilton İstanbul Bakırköy, tüm misafirlerine ferah ve gün ışığının bolluğu içerisinde özel bir atmosfer sunuyor. Hem odalarda hem “executive lounge”da her anın tadını çıkaracağınız panoramik İstanbul ve deniz manzarası ile geçirdiğiniz her an unutulmaz bir anı oluyor.

Otel içerisinde on yedi tane farklı etkinlik odası bulunuyor. Küçük toplantılardan büyük etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan otel, düğün organizasyonları ve şirket etkinliklerinde özellikle tercih ediliyor. Otel; kafe, Makri Restaurant, No 103 Bar, Cafe & Patisserie ve executive lounge gibi mekânları ile damak zevkine hitap ediyor.

Ayrıca iki bin metrekarelik sağlık kulübü içerisinde yer alan hamam, sauna, masaj, kapalı ve açık havuz ile fitness alanları da konuklara rahatlama ve enerji bulma imkânı sağlıyor.

Şehrin içinde uzaklaşmak istediğiniz anlarda kolayca ulaşabileceğiniz Hilton İstanbul Bakırköy’de hafta sonlarınızı keyifli bir tatile dönüştürebilir, hafta içi dinlenmek için bir mola durağı yapabilir, akşam yemeklerinizi lezzetli bir şölene dönüştürebilirsiniz.