Seda Erdim – Ümit Erdim

Okuma süresi 3 dakika

İnstagram’ın sevilen ismi Seda Erdim, oyuncu eşi Ümit Erdim ile tanışma hikâyesi ve 14 Şubat Sevgililer Günü hakkındaki düşüncelerinden bahsetti.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Aslında çok garip bir hikayemiz var. Herkes de baya şaşırıyor. Ümit beni İnstagram’dan görüp beğenmiş. O zamanlar insta message var oradan mesaj attı ve o şekilde tanıştık. Üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra tesadüfen bir gün ikimizde İzmir’deydik ve bir kış akşamı Çeşme’ye gidip salep içmiştik. İlk yüz yüze tanışmamız aslında bu şekilde oldu. Çok iyi anlaşmıştık ama sevgili olacağımız aklımın ucundan geçmezdi. Uzun süre arkadaş kaldık, onun niyeti zaten belliydi ben de tanıdıkça ısındım, ısındıkça sevdim diyelim.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Hani hep aşk geçici sevgi kalıcı derler ya ben aşkın sevgiye evrildiğine inanıyorum. Aşk biraz daha sanki heyecan barındıran bir his. Birbirini tanıyıp alıştıkça aşk daha çok kendini sevgiye bırakıyor. Aşk varsa zaten sevgi de var oluyor.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Ben Sevgililer Günü’nü biraz sembolik görüyorum, birbirini seven bir çiftin hediye almak için özel bir güne ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Hatta Ümit’e ilk sevgililer günümüzde “sakın hediye alma” diye baskı yapıp ben ona hediye almıştı. Bana hediye alırsa mahcup olurum diye düşünmüştüm. Sonuç olarak o almamıştı ama ben almıştım yine de içim çok rahat etmişti. Açıkcası her Sevgililer Günü’nde aldığı hediyenin yanındaki bir buket çiçek beni daha çok mutlu ediyor.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Benim için sembolik aslında pek önem verdiğim söylenemez ama o gün gelen çiçekler de günümü güzelleştirmiyor dersem yalan olur.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Prag. Beklentimizin üzerinde çok güzel bir yolculuktu.

14 Şubat için planınız nedir?

Her sene sevdiğimiz bir restoranda güzel bir akşam yemeği yeriz. Fakat bu sene pandemiden dolayı muhtemelen evde baş başa bir akşam yemeği yiyeceğiz. Tabii ki Ses uyursa.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Little black dress, diye bir gerçek var. Farklı ortamlara göre ayarlanabilen bir parça ve benim de vazgeçilmezim. Gidilen mekâna göre uzun bir blazer ceket ve çizmelerle sporlaştırılabilir ya da daha şık bir mekan ise topukluyla şıklaştırılabilir.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Ümit ile tanışmadan önce ve Ses doğana kadar ki 8 senelik süreçte iş hayatımdan dolayı bir çok ülke gezdim ve çok yoğun çalıştığım için de Türkiye’de çok fazla mekana gitme şansım olmadı. Fakat yurtdışında birçok favori mekanlarım var. Birkaçı şu şekilde; Harbour House – Capetown, Restaurant le Meurice Alain Ducasse – Paris, The Little Door – Los Angeles, Walking on the Cloud – Seoul. Aslında çok fazla var ama aklımda en çok yer edenler bunlar.

En sevdiğini romantik film hangisi?

“Sil Baştan” yani orjinal adıyla “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.